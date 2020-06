Buenos Aires: vuelve el teatro Información General 06 de junio de 2020 Redacción Por El teatro vuelve a la Ciudad de Buenos Aires: estudian el protocolo que los actores cumplirán en funciones para ver por streaming. En medio de la extensión de la cuarentena, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que se retomará la actividad teatral, pero sin público.

Por Milagros Monti



Horacio Rodríguez Larreta, amplió las medidas sobre la continuación de la cuarentena que anunció el jueves por la noche el presidente Alberto Fernández. “Como sabemos que muchas personas que viven de la cultura están atravesando un momento difícil, vamos a habilitar la transmisión por streaming de actividades culturales como recitales y obras de teatro. Siempre, claro está, sin público”, indicó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de su cuenta de Twitter luego de la conferencia de prensa que brindó este viernes por la mañana.

Según pudo saber Teleshow, se está trabajando en los protocolos sanitarios para poder cumplir con las etapas, entre ellas, el streaming, pero aún no fueron aprobadas ya que, primero, deben determinar como actividad esencial la de los trabajadores de los teatros.

Ahora bien, ¿cómo será el protocolo? La Fundación Huésped, de Pedro Cahn, y la Asociación Argentina De Empresarios Teatrales (AADET) están ultimando detalles sobre el proyecto que presentarán a Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación Argentina, con quien empresarios teatrales han tenido reuniones para poder retomar su trabajo.

Los productores esperan tener novedades la semana que viene y de esa forma, poner en marcha el regreso de los teatros. Los actores y trabajadores de la obra serán los que hagan su trabajo de manera presencial, tanto arriba como abajo del escenario, mientras que el público no estará aplaudiendo desde la platea sino que verá la función por streaming. De esa forma, se cumpliría con la medida del distanciamiento social y se evitaría la aglomeración de gente, motivo por el cual los teatros debieron cerrar sus puertas en marzo cuando el presidente decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En diálogo con Teleshow, el empresario teatral Carlos Rottemberg -que había asegurado que la temporada 2020 “está perdida”- explicó que “la actividad teatral se basa en lo que en su historia de años se define como un hecho único, sin copias, artesanal y fundamentalmente presencial. Las dos partes en vivo: artistas y público”.

Con respecto al protocolo sanitario que, por otro lado, ya comenzó a aplicarse en municipios en los que no hay transmisión de coronavirus, estimó que “no tendrá mucha diferencia con la distancia social de otras actividades”. “Seguramente no se pueda hacer todo, pero habilita que, cuidando lo que se sabe al respecto, se cumpla”, consideró.

“Sin prejuicio de ello, vivimos un momento excepcional donde lo solidario se impone. Muchas obras pregrabadas se exhiben hasta agotar existencia, en la mayoría de los casos sin monetización alguna. En otras con pequeños precios para acceder a un link. Simultáneamente muchos artistas no encuentran ingresos económicos y puede ser la tecnología, grabando ahora por streaming o por su plataforma en vivo, una salida momentánea hasta que el organismo de Salud considere que se podrá ingresar público en las salas”, continuó Rottemberg especulando que en un futuro -todavía incierto- se pueda volver a hacer teatro de la manera convencional.

El empresario teatral aseguró que apoya “esta medida transitoria que significa un avance entre artistas y públicos”, pero destacó que "no es sustentable en el tiempo, fundamentalmente para los edificios teatrales que no pueden sostenerse con este mecanismo artístico”.

“Al menos en esta primera fase en lo inmediato, calculando que para volver el público al teatro falta aún un trecho, es por analogía algo así como el take away de la gastronomía”, analizó Carlos Rottemberg trazando un paralelismo con las otras medidas que anunció el Gobierno sobre la flexibilización de algunas actividades.