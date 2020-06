Las empresas de la ciudad donaron alrededor de 7 millones al Hospital

Con el objetivo de poner en valor la solidaridad y responsabilidad social del sector empresarial en estos complejos tiempos que estamos viviendo a raíz de la pandemia del COVID-19, la Dra. Eter Senn, Directora Regional de Salud; la Dra. María Elena Infeld, Directora del Hospital "Dr. Jaime Ferré”; el Dr. Guillermo Weiner, responsable del SAMCO Rafaela; Alicia Menara, Presidenta de la Asoc. Cooperadora del Hospital "Dr. Jaime Ferré"; y Laura Cordera, Tesorera de la Asociación Cooperadora del Hospital "Dr. Jaime Ferré", realizaron una presentación de las compras realizadas para fortalecer el sistema local de salud.

Por otra parte, desde el CCIRR se destacó el espíritu colaborativo del entramado empresarial en general, que hizo un importante aporte para que la comunidad rafaelina cuente con un mejor sistema de salud para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Al mismo tiempo, se mencionó que también existen innumerables de casos de donaciones y aportes (dinerarios y en especie) de otras empresas y particulares, tanto para el Hospital como para otras organizaciones de la sociedad civil, lo que demuestra el perfil solidario de la comunidad rafaelina en general.

Se recordó que este compromiso público del sector empresarial también se ve reflejado en el incansable trabajo para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos de prevención y en el esfuerzo para sostener las fuentes laborales, a pesar de las inéditas y extraordinarias caídas de actividad. A su vez se aprovechó la ocasión, para agradecer el compromiso del personal sanitario, fuerzas de seguridad y todos aquellos que día a día brindan lo mejor de sí para el bienestar de la comunidad.



UNA DONACION MILLONARIA

Fueron $ 6.866.914,16 que se donaron a la Cooperadora del Efector público de salud, y que se destinaron a la compra de: 40 mamelucos y 15 antiparras ($ 59.050,00 500); barbijos N95 ($ 50.000,00); Gases medicinales ($ 25.309,12); Gases medicinales ($ 119.697,56); 1 laringoscopio ($ 40.535,00); Insumos varios ($ 229.250,00 10); aspiradores a diafragma ($ 152.004,0); Gases medicinales ($ 165.870,64 4); inodoros portátiles ($ 15.600,00); 1 respirador portátil ($ 734.000,00 200); máscaras ($ 110.000,00 33); rollos de nylon cristal ($ 54.300,00); 20 bombas de infusión ($ 1.634.800,00); 4 manómetros de control de presión ($ 82.280,00); 10000 barbijos descartables ($ 587.800,00) Insumos varios ($ 43.350,00); Elementos varios ($ 26.392,80); Cambio de compresor y otros ($ 203.500,00); Centrífuga para laboratorio ($ 79.000,00); 10 monitores multiparamétricos ($ 1.221.600,00); Mobiliario para sala de internación ($ 75.000,00); Telas para frazadas ($ 15.000,00); 1 lámpara cialítica para quirófano ($ 410.950,00); Reparación de equipos de AA ($ 61.500,00); 10.000 barbijos quirúrgicos ($ 670.125,00).



FRUTO DE LA ARTICULACION

PUBLICO-PRIVADA

Iván Acosta, director Ejecutivo del CCIRR, señaló que “para nosotros la articulación público-privada es una manera de trabajar, y en particular para este tema que implicaba el fortalecimiento del sistema de salud de la ciudad en el marco de la pandemia. Es muy destacable el esfuerzo del sector empresario, que también se ve reflejado en otros temas, como por ejemplo el trabajo incansable que se hace para que los empleados y la empresa cumplan con los protocolos para evitar contagios, y a su vez el esfuerzo que se hace para sostener los puestos de trabajos en el marco de esta crisis que implicó una caída inédita en los niveles de actividad, un desfinanciamiento completo de muchas empresas y ese es un dato muy relevante”, sostuvo.

“Claramente que el fortalecimiento del sistema de salud es una decisión estratégica dado que el sector empresario de Rafaela está inserto en la comunidad y nuestro socios en el caso de ser afectados por la pandemia, iban a ser atendidos por el sistema público de salud como cualquier otro ciudadano”, destacó Acosta.

A su vez valoró que muchas de las cosas compradas van a quedar en el Hospital y no solo servirán para esta coyuntura sino que servirán para hacer frente a otras enfermedades u otras demandas sanitarias que tenga la ciudad.

En tanto es importante destacar que cada uno de los empresarios aportantes quiso permanecer anónimo y ninguna de las empresas quiso hacer publicidad a partir de este gesto, lo que es de subrayar en estos tiempos.

“Esto demuestra una vez más que el concepto de salud y economía nunca estuvo separado y son dos cuestiones que las abordamos juntas, en forma simultánea y correlativa, tal como dijimos en el último comunicado, salud no es solo ausencia de enfermedad, sino un estado físico, social y de bienestar en términos generales”, finalizó diciendo Acosta.