"Acompañamos el esfuerzo de los chicos"

El intendente y la secretaria de Educación se reunieron con estudiantes beneficiarios de becas estudiantiles.

FOTO COMUNICACION SOCIAL CHARLA VIRTUAL. Castellano y Andereggen junto a los estudiantes becados.

El intendente Luis Castellano y la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, participaron de una videoconferencia con estudiantes beneficiados del Fondo Becario Municipal. En el marco del aislamiento social, se debió modificar la forma de efectivizar la entrega. De ese modo, se resolvió bancarizar a los becarios mediante una caja de ahorro en el Banco Hipotecario, sin costo para ellos. La semana pasada todos pasaron por el banco a recibir su tarjeta personal, con acompañamiento de la responsable municipal del programa y el martes 2 de este mes, tuvieron depositada su primera cuota.

La suma total de dinero entregada en esta primera cuota es de $287000. Fue percibida por 166 estudiantes, conformando este número, 126 alumnos universitarios y terciarios, 11 de escuelas agrotécnicas de la zona, 22 del Programa Seguila Igual (mamás de entre 16 y 22 años, estudiantes secundarias) y 7 de becas especiales (chicos de secundario con situaciones de extrema vulnerabilidad derivados por equipos territoriales).

En cuanto la selección de los beneficiaros, Mariana Andereggen explicó: “Es un proceso que año a año vamos realizando y que hoy, con el contexto actual, se demoró. En primer lugar, implica analizar más de 350 legajos que se presentaron en el mes de diciembre. Durante enero y febrero hicimos el trabajo de verificar cada una de esas documentaciones, corroborarlas, armar un escalafón; y en el mes de marzo, una semana antes de la pandemia, nos habíamos reunido con la Comisión de Becas, integrada por la concejala Alejandra Sagardoy, el concejal Juan Senn y personal de la secretaría de Desarrollo Humano. Lo hicimos para terminar de definir los criterios. En ese escalafón se asignó un puntaje de acuerdo a las condiciones académicas y sociales de cada uno de los estudiantes, se definieron los montos y la cantidad de alumnos que serían beneficiados”.

Al mismo tiempo, agregó que “una vez terminado el proceso administrativo, viene este momento que es el más lindo porque se visibilizan todas las historias y conocemos que hay detrás de cada una. Son historias de esfuerzos, de mucha necesidad. Nuestras becas no son importes muy elevados pero alcanzan, por ejemplo en estos momentos, para cubrir la conectividad que es tan necesaria. Se hizo patente el esfuerzo grande que están haciendo los estudiantes por esta nueva modalidad virtual que todos los alumnos tienen que atravesar”.

Finalizado el encuentro virtual, que también fue transmitido en vivo por las redes sociales de la Municipalidad de Rafaela, la secretaria de Educación remarcó: “Acompañamos el esfuerzo que hacen estos chicos para superarse por medio de la educación. Cuando uno los escucha, queda conforme y sintiendo que es muy bueno que los podamos apoyar”.

Por su parte, el intendente Luis Castellano destacó que “este año era un desafío enorme porque estamos atravesados por una crisis económica, consecuencia de la pandemia. Y el Estado local no es ajeno a eso. Ha caído mucho la recaudación municipal. Hay gente que no ha podido ir a trabajar y por consiguiente, no ha podido pagar los tributos. Y lógicamente nosotros vemos resentida nuestras posibilidades económicas. Pero apostamos a este esfuerzo, siempre queriendo mantener los planes de estudio y apuntalando la educación”.

El concejal Juan Senn, integrante de la Comisión de Becas, habló del problema de la conectividad, donde la pandemia no permitió trabajar en forma anticipada para equipar a los estudiantes, a fin de que puedan continuar cursando de forma remota. Al respecto, en la videoconferencia, solicitó a los alumnos que acerquen sus propuestas para poder trabajarlas desde el Estado local, apuntando a que más jóvenes puedan acceder al estudio.

Por último, Juan Senn mencionó una importante gestión llevada a cabo con el gobierno de la Provincia: la inclusión de la localidad de Esperanza para los viajes comprendidos en el boleto educativo gratuito. Es importante recordar que muchos rafaelinos estudian en dicha ciudad. Al encontrarse a más de 60 kilómetros de Rafaela, esta medida provincial comprendida para localidades lindantes, dejaba sin dicho beneficio a muchos estudiantes de esta ciudad. “La gestión que hicimos permitió que los estudiantes que viajan diariamente a Esperanza, pueden hacerlo de manera gratuita. De otra forma, hubiesen podido disponer de solo dos viajes gratuitos al mes”; aseguró el concejal.