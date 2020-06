Videla, nuevo director nacional de Lechería Nacionales 06 de junio de 2020 Redacción Por EL CORDOBES VUELVE A UN CARGO CLAVE

Luego de que el cargo quedó vacante durante más de medio año, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca oficializó ayer la designación del cordobés Arturo Jorge Videla a cargo de la Dirección Nacional de Lechería, a través de la Decisión Administrativa 973/2020 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Así, el funcionario fue designado “con carácter transitorio” como director nacional de Lechería, desde el 4 de mayo de este año por 180 días hábiles a partir de dicha fecha. Luego de ese plazo, el Gobierno deberá ratificar su cargo.

Videla, que se desempeñará bajo la órbita de la Subsecretaría de Ganadería y Producción Nacional, ya ocupó el cargo de subsecretario de Lechería entre 2009 y 2015, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, la normativa aclara que se “se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el señor Videla los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial”.

La designación del funcionario, ex productor tambero de la zona de Villa María, se concretó tras casi seis meses de haber asumido el Presidente, Alberto Fernández, lo que había generado reiteradas críticas de las entidades que representan a los productores lecheros.

Ahora habrá que esperar las repercusiones por parte de las organizaciones tamberas. Apymel picó en punta al desear una buena gestión al flamante funcionario.

Lo que resulta llamativo es que la Nación designe a un funcionario en forma retroactiva. ¿Significa que cobrará el mes de mayo sin haber trabajado? Debería haber mayor transparencia en los detalles por parte de la Nación, puesto que el salario para un director del Estado no es menor.

Tampoco deja de llamar la atención que en la misma resolución se aclare que la designación es transitoria por seis meses "por no reunir el señor Videla los requisitos mínimos". No es una buena señal por parte de la Nación, que ocupó un cargo clave para la lechería casi siete meses después del inicio de la gestión de Alberto Fernández en la Presidencia.

Quizás, como dijo un productor, la Dirección Nacional de Lechería es un cargo clave desde la perspectiva de los productores y de la industria láctea, pero no desde el Gobierno nacional que no tuvo entre sus prioridades establecer una política lechera.