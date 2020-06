Mirabella: "Vamos a insistir con la ley de Alquileres" Nacionales 06 de junio de 2020 Redacción Por TRAS FRACASAR EL TRATAMIENTO DEL PROYECTO EL JUEVES

El senador nacional por Santa Fe Roberto Mirabella rechazó la decisión del Bloque de Juntos por el Cambio en la cámara alta por su negativa para tratar sobre Tablas la ley de Alquileres y de Educación a Distancia, durante la sesión del pasado jueves. "Se necesitaban dos tercios para poder tratarlos hoy, pero no acompañaron", indicó el legislador. Sin embargo, Mirabella fue enfático al señalar: "Vamos a insistir con la ley de Alquileres y con Educación a Distancia en la próxima sesión".

En ese sentido, el senador subrayó que "desde el Bloque del Frente de Todos estamos convencidos de la importancia de ambos instrumentos y por ello vamos a trabajar fuertemente en estos días para votarlo ya mismo en el recinto".

"La ley de alquileres, especialmente, es una herramienta muy importante que el Congreso Nacional ha venido deliberando desde hace unos años y llegó el tiempo de aprobar el nuevo marco normativo para devolverle certidumbre a muchas familias que están necesitando acompañamiento", explicó Mirabella.

El proyecto de Alquileres propone ampliar a 3 años el plazo mínimo de locación del inmueble; estipula que el importe por el depósito de garantía no podrá ser mayor al primer mes de alquiler y establece que el índice para la actualización anual de los precios estará conformado en igual medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA).

Además, incorpora nuevas opciones de garantía además del título de propiedad inmueble. Se sumarán ahora el aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario o garantía personal del inquilino que puede ser mediante recibo de sueldo o certificado de ingresos del grupo familiar.

Asimismo, la iniciativa crea el Programa Nacional de Alquiler Social con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler para familias en situación de vulnerabilidad.



ESCUCHAS

Por otro lado, consultado por el tema de las escuchas ilegales, Mirabella expresó su preocupación y afirmó que "son actividades ilegales que se hicieron no solamente sobre el Gobernador Perotti, sino que también afectó a al menos otras 87 personas entre los cuales hay políticos, periodistas, dirigentes, militantes, referentes de la vida social y política Argentina".

"Esto nos preocupa, realmente mucho. Realmente es una práctica que creíamos estaba desterrada en la Argentina, de la escucha, de seguimiento de adversarios políticos periodistas o de lo que fuere", completó.