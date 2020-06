Dos tercios de las industrias no operaron con normalidad en abril Nacionales 06 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - De las más de 1.300 empresas relevadas en una encuesta del INDEC, dos tercios declararon que no pudieron operar con normalidad en abril como consecuencia de la cuarentena aplicada ante la pandemia de coronavirus, se informó ayer.

Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad, seis de cada diez declararon que la principal causa fue el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Casi el 18% declaró que, si bien estuvo habilitado para operar, no tuvo pedidos.

En los sectores manufactureros de "Alimentos, bebidas y tabaco", "Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico" y "Madera, papel, edición e impresión" el 76%, 35% y 33% de los locales, respectivamente, operaron con normalidad. Fueron los que manifestaron menos problemas para operar durante abril.

Como contrapartida, "Automotores y otros equipos de transporte" es el sector que presentó más problemas para operar en el período, con 72% de los locales sin actividad productiva y 28% de los locales operando parcialmente.

Entre los locales manufactureros que operaron normal o parcialmente durante abril, el principal problema manifestado fue la disminución de la demanda interna derivada del aislamiento.

El 40% de las empresas indicó este problema con importancia alta. En cambio, la caída de la demanda externa u otros factores - excluido el aislamiento- resultó menos significativa. Los sectores que indicaron en mayor medida una alta importancia de la disminución en la demanda interna, exclusivamente producto del aislamiento en sus operaciones, fueron "Muebles y otras industrias manufactureras" y "Minerales no metálicos y metálicas básicas".

Mientras, en los sectores de "Alimentos, bebidas y tabaco" y "Refinación de petróleo, químicos, productos de caucho y plástico" la proporción fue más baja.

Más de la mitad de las empresas indicó no haber tenido inconvenientes severos en la provisión de insumos (nacionales o importados) o en la cadena de distribución, mientras que solo alrededor de 15% declaró problemas significativos en estos aspectos.