El Gobierno decidió que el interior del país pase a fase de distanciamiento obligatorio

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El presidente Alberto Fernández anunció ayer que la cuarentena tal como está se extenderá hasta el próximo 28 de junio en el AMBA y zonas con circulación comunitaria de COVID-19, en tanto que el interior entrará en una etapa de "distanciamiento social" con más libertades.

El jefe de Estado sorprendió con la nueva prórroga del aislamiento, ya que se esperaba que fuera de dos semanas, pero lo estableció en 21 días, para evitar "la ansiedad" que -según dijo- genera un anuncio cada 15 días.

"Vamos a ampliar esto 21 días. Vamos a volver a vernos el 28 de junio", sostuvo el mandatario al encabezar una conferencia de prensa en la Quinta Residencial de Olivos, escoltado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Fernández aclaró que el AMBA, Chaco, Gran Córdoba, algunas ciudades de Río Negro y en Trelew, Chubut, se mantendrá el aislamiento obligatorio, mientras que el resto del país avanzará hacia la "nueva normalidad".

"Vamos a sostener el aislamiento social en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Allí la situación va a seguir igual que ahora, y cualquier esquema de apertura se hará con todos los cuidados. El resto del país va a salir del aislamiento y va a entrar en una etapa que llamamos distanciamiento social", explicó el jefe de Estado.

Detalló, al respecto, que esa nueva fase para zonas de bajo riesgo incluirá volver a todas las actividades con protocolos de distancia de 2 metros entre cada persona, y permitirá reuniones de hasta 10 integrantes en lugares cerrados.

"Las personas podrán circular, trabajar y realizar sus actividades siempre y cuando guarden siempre 2 metros de distancia con otra persona", indicó el jefe de Estado.

Del mismo modo, todas las actividades deberán reorganizarse para garantizar la distancia social, sigue siendo obligatorio el uso de tapabocas, y se recomienda una adecuada higiene de manos y respiratoria y la ventilación de ambientes y la desinfección de superficies.

El Presidente afirmó que "la potencia de contagio crece si uno se acerca a las zonas de circulación del virus", especialmente el AMBA y Chaco, donde por estas horas está la "preocupación" del Gobierno.

"Hoy que hablé con todos los gobernadores, y todos han tenido el mismo problema" de casos de personas tras visitar los puntos de mayor contagio, sostuvo Fernández.

"El 90 por ciento de los casos que hoy estamos registrando están en el AMBA, en 18 provincias no hay circulación comunitaria", aseguró el mandatario nacional.

Al inicio de la conferencia, cuando se proyectó un video sobre la situación epidemiológica, el Presidente afirmó: "Los resultados que estamos obteniendo siguen siendo alentadores, y son producto del esfuerzo de todos los argentinos, de una sociedad que ha entendido el riesgo y se ha cuidado y se ha protegido".

"Tenemos que entender que no superamos el problema, aunque muchos lugares del país no tienen contagios, lo cierto es que el contagio ocurre fácilmente si uno se presta", expresó.

Más allá de la apertura en el interior, en todo el país continuarán las restricciones para la realización de eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas; circulación de transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos de trabajadores y trabajadoras esenciales.

Tampoco habrá apertura de cines, teatros, clubes y centros culturales; ni de la actividad turística y seguirá el impedimento para el ingreso de extranjeros.