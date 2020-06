Provincia definió cuáles son las nuevas actividades habilitadas Locales 05 de junio de 2020 Redacción Por Luego de una serie de encuentros con mandatarios, el gobernador Omar Perotti anunció la autorización de reuniones familiares de hasta diez personas y, próximamente, la realización de deportes sin contacto físico.

FOTO PRENSA GOBERNACION OMAR PEROTTI. El gobernador llevó adelante encuentros con intendentes y presidentes comunales de toda la provincia.

El gobernador Omar Perotti llevó adelante este jueves una serie de encuentros con intendentes y presidentes comunales de toda la provincia -en particular del Gran Rosario y Gran Santa Fe-, además de una videoconferencia con el presidente Alberto Fernández, para definir detalles de las nuevas actividades habilitadas en territorio santafesino, en el marco de la pandemia Covid-19.

Después de la extensa ronda de consultas, anoche el mandatario anunció la autorización de reuniones familiares de hasta diez personas, el próximo sábado y domingo, de 9 a 19 horas. Asimismo, informó que, a partir del lunes 8 de junio, municipios y comunas comenzarán a recibir los protocolos para la realización de deportes individuales y habilitaciones de instalaciones para tal fin. “Solicitamos realizar reuniones familiares y afectivas, actividades deportivas o entrenamientos que no impliquen un contacto físico, y habilitar bares y restoranes. Con estos tres temas estuvimos trabajando durante el día, con todos los intendentes y presidentes comunales”, resumió Perotti.

En lo que refiere a reuniones familiares, el gobernador aclaró: “No es una fiesta, y deben realizarse en casas particulares, desde las 9 hasta las 19 horas, el sábado o domingo. Como en algunos casos implica el movimiento de una ciudad a otra, se otorga la autorización para hacerlo dentro los aglomerados Gran Rosario, Gran Santa Fe, y entre pueblos y ciudades del resto de la provincia cercanos entre sí”.



AUTORIZACIÓN

Al respecto, aclaró que para poder realizar dichos encuentros se debe tramitar una autorización a través de la aplicación Covid-19 Provincia de Santa Fe, “en la que cada uno va a poder cargar los datos de las personas que se trasladan, desde dónde y hasta su lugar de destino”.

Además, recordó que deben cumplirse “todas y cada una de las exigencias sanitarias que hasta aquí se han dado, como el uso de tapa boca, nariz y mentón, higiene y distanciamiento”. Y sumó: “Uno confía plenamente que toda la población ha incorporado estos hábitos”.



DEPORTES Y GASTRONOMÍA

En paralelo, el gobernador anunció que desde el próximo lunes se habilitará a municipios y comunas para que comiencen a implementar o solicitar los protocolos necesarios para la realización de actividades físicas. En esa línea, señaló que se comenzarán a autorizar las instalaciones donde se realizan deportes sin contacto físico, como -por ejemplo- atletismo, arquería, tiro, kayak, remo, golf, bochas, tenis, paleta, equitación, y ciclismo no grupal. En este caso, dijo, “el uso de las instalaciones deberá hacerse con turnos establecidos, sin público, y sin utilización de vestuarios ni infraestructuras comunes”.

En tanto, con respecto a bares y restoranes, indicó que su habilitación requerirá de protocolos del Ministerio de Trabajo provincial, luego de la autorización que podría anunciar la Jefatura de Gabinete de Nación.

Para esta actividad se fijarían horarios tentativos de 7 a 23 horas, siempre con la tarea coordinada con municipios y comunas. “Es fundamental que tengamos siempre un registro de los clientes, este dato no es menor, es clave para el seguimiento de cualquier instancia de contagio, poder tener el hilo de cada una de las personas que han estado en cada lugar”, precisó.

Finalmente, el gobernador remarcó: “Esperamos que estas actividades que estamos autorizando hayan llegado para quedarse, pero hay que tener claro que en todas estas etapas es fundamental la conducta y actitudes de cada uno frente a los cuidados propios y de terceros; de eso depende la continuidad de esta buena instancia que tiene la provincia de Santa Fe”.