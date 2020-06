La prensa, en crisis y bajo fuego Editorial 05 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En la Argentina el domingo próximo se conmemora el Día del Periodista en recuerdo a la figura de Mariano Moreno, quien el 7 de junio de 1810 publicó por primera vez el diario La Gaceta en Buenos Aires, el órgano oficial de los patriotas que días antes habían formado el primer gobierno local que se conoce como la Primera Junta. Como suele suceder, este tipo de fechas conmemorativas proponen un espacio de reflexión sobre el estado de la profesión, cómo se desarrolla en la actualidad y cuál es la realidad de los medios de comunicación, que en definitiva brindan la estructura en los que se se ejerce el periodismo.

El ecosistema de medios periodísticos de la Argentina transita una crisis que, en muchos casos, es terminal. A las dificultades que las empresas arrastraban de la crisis económica que comenzó en 2018 se le sumaron los devastadores efectos de la pandemia del coronavirus. Diarios, radios, revistas y canales de televisión, considerados los medios tradicionales, nadan contra una corriente cada vez más fuerte y con menos fuerzas. Se registra una caída de la inversión publicitaria privada puesto que las empresas de todos los rubros también se debaten en medio de una tormenta perfecta que pone en riesgo su continuidad. También los gobiernos de todos los niveles, que ven crecer exponencialmente sus gastos para tratar de dar respuestas ante la crisis en la misma medida que sufren la caída de sus ingresos, reducen sus pautas de publicidad y propaganda. La misma realidad afecta a los medios más jóvenes que se conformaron en los entornos digitales a partir de la irrupción de la tecnología y en particular de Internet. Nadie está a salvo de la pandemia del coronavirus ni que se genera a partir de la recesión de la economía. Otro golpe lo constituye, en el caso de los medios gráficos, la fuga de lectores que ante un bolsillo cada vez más chico recortan sus gastos, lo que se traduce en una caída de ejemplares vendidos.

El ajuste que soportan las empresas periodísticas también lo sufren los periodistas, por tanto este 7 de Junio no hay demasiados motivos para celebrar que estén vinculados a la prosperidad y al contexto en el que se desarrolle la profesión. Si bien el Gobierno nacional incluyó al sector entre los beneficiados de medidas paliativas para tratar de superar con éxito la prolongada cuarentena que en pocos días cumplirá tres meses, como es el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que permite pagar parte de los salarios de los trabajadores.

Más allá de las penurias que padecen medios y periodistas de origen económico, hay otras amenazas que están directamente vinculadas a la libertad de prensa que consagra nuestra Constitución nacional. Ataques de distintos actores de la escena política e institucional hacia los medios y los periodistas afectan la calidad de la democracia y el marco institucional del país. Las recientes declaraciones del ex titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, constituyen una arremetida contra la prensa que no debe pasarse por alto y merece el repudio y el rechazo generalizado. El ex funcionario judicial, muy cercano a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que "los medios de comunicación son un partido único, con el equivalente al partido de (Adolf) Hitler".

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su "asombro" ante estas manifestaciones de Zaffaroni a la vez que expresó su "absoluto rechazo y repudio". La organización subrayó que "no puede ser pasada por alto la gravedad de estas afirmaciones, además de desconocer el rol del periodismo libre, diverso y profesional en una democracia, banalizan el régimen responsable de una de las mayores tragedias de la humanidad".

El clima hostil contra los medios y periodistas no son exclusivos de la Argentina. En Venezuela desde hace años que se han intervenido medios o incluso se los han cerrado. Brasil y Estados Unidos se plegaron, lamentablemente, a esa política de confrontación de gobiernos contra medios en la figura de sus presidentes, Jair Bolsonaro y Donald Trump, respectivamente.

En Brasil, la escalada de tensión llevó a los principales medios de prensa de ese país a anunciar que por falta de seguridad no cubrirán más al presidente de la República, Jair Bolsonaro, en sus encuentros con seguidores y declaraciones que acostumbra dar a diario en el Palacio da Alvorada, la residencia oficial. A la decisión de Globo se sumó el diario Folha de San Pablo, el de mayor circulación nacional, que se adhirió de manera "temporal" y hasta que se den "las condiciones de seguridad", después de que su equipo de cobertura fuera llamado de "basura" por simpatizantes ultraderechistas.

Por tanto, ante un nuevo Día del Periodista, lo mejor es asumir los nuevos desafíos y renovar la lucha para defender a la prensa libre como insumo esencial para democracias saludables. En su último informe, Adepa sostuvo que ante la pandemia, la información chequeda, contextualizada, interpretada y jerarquizada se torna vital. Nada más que agregar.