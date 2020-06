El ciclo "La seguimos en vivo" propone siete presentaciones en tres ciudades Información General 05 de junio de 2020 Redacción Por Reconquista y Santa Fe se suman a Rosario en la grilla del streaming creado por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe bajo el protocolo Covid-19 para artistas. Para la semana próxima ya piden pista Rafaela y Venado Tuerto.

FOTO SCS// LA SEGUIMOS EN VIVO// Se aguarda que la semana próxima sea protagonista nuestra ciudad.

El ciclo forma parte del programa La Seguimos En Casa, creado por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe a partir del aislamiento social causado por la pandemia de Covid-19.

La Seguimos En Vivo permite a los artistas usar el esquema de “gorra virtual” para monetizar sus shows: el público puede adquirir tickets y así colaborar, pero no es obligatorio.

La grilla de un fin de semana movido.



Reconquista

Este jueves, desde las 21, será el turno de la banda Oh Batatas, oriunda de Reconquista, que tocará en el escenario de la Casa del Bicentenario, espacio cultural del municipio.

El grupo nació en 2017 y está integrado por Maximiliano José Ríos en bajo; Matías Bianchi en batería; Franco Gastón Prado en guitarra y voz, y en este concierto Sebastián Ayala reemplazará a Matías Bianchi en batería, debido a que este último está cumpliendo la cuarentena en Córdoba.

La banda ya tiene un disco –“Oh Batatas”– ya listo y editado, aunque a la espera de que les envíen las copias físicas desde Buenos Aires, lo que les permitirá subir esa producción a Spotify.



Santa Fe: rock, show para chicas y chicos y cumbia

El viernes 5, a las 21, desde el escenario del Centro Cultural Provincial Paco Urondo, en Santa Fe, será el turno de la banda de rock Cabezones, nacida a finales de los 90, con 11 discos en su haber, y el único grupo de rock de la capital provincial que llegó al disco de oro por las ventas de su cd “Bienvenidos”, que tuvo su recordada presentación en vivo con el marco de un estadio de Obras repleto en diciembre de 2006.

El grupo está integrado por su fundador, César Andino en voz; Eugenio Jauchen y Ariel Perini en guitarras; Mariano Bernardi en bajo; Nicolás López Soto en teclados, y Rómulo Pividori en batería.

El sábado 6, a las 18.30, siempre en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, se presentarà “La Gordini”, con su clásico show infantil, basado en su último disco –“Canciones Para Compartir”–, de 2018.

La agrupación está formada por Pablo Ayala en guitarra, composiciones y dirección artística; José Carlos Ayala en bajo y contrabajo; Luisina Vanoni y Virginia Ferrero en voces; Sergio “Checho” Rosa en percusión y voz; Virginia Laura Núñez Colla en diseño gráfico, operación de pantalla y proyecciones, y Juan Pablo Mondino en la operación técnica de sonido.

“La Gordini” tiene tres discos grabados, Pidiendo Pista (2010); El Planeta de los Perros (2015), y Canciones Para Compartir (2018), y tendrá en esta oportunidad un invitado especial, Juan Gerardo Candioti, miembro fundador del grupo.

El cierre del fin de semana santafesino estará a cargo del grupo de cumbia “Los Crisoles”, que a las 21 del domingo volverá a escena en el Paco Urondo. Surgida en 1976, la agrupación nació como “Grupo Rumba”, nombre que mantuvo hasta 1986, cuando pasó a llamarse con su denominación actual por recomendación del productor Martín “Chani” Gutiérrez.

Sus miembros fundadores fueron René Silva, en acordeón y dirección musical, y Ramón “Tucho” Gallo en guitarra. Luego se incorporaron los hermanos Gallo: Beto en voz y guitarra y Cacho en bajo. La formación se completa actualmente con Gabriel Muga y Miguel Silva en tumbadoras y Rodrigo Gómez en el timbal.



Rock, Pop y teatro en Rosario

El viernes 5, a las 22, en la sala de la Plataforma Lavardén, será la hora de “Música para Volar”, que pondrá en órbita covers de Charly García y de Gustavo Cerati, recorriendo la obra de ambos de todas las épocas.

El grupo se formó en 2012, y desde hace más de cinco años se encuentra en gira por toda Argentina y el exterior con sus espectáculos, que incluyen dos repertorios sinfónicos basados en la carrera de Gustavo Cerati: “Música para Volar + Kubrick”; “Paseo eléctrico”, “Hello! Charly Unplugged“ y un recorrido sinfónico por la obra de Charly García estrenado el año pasado.

En la carrera de “Música para Volar” el año 2019 fue fundamental, ya que se presentaron por primera vez –y a sala llena– en el Teatro Coliseo de Santiago de Chile y el mítico Gran Rex de Buenos Aires, lo cual marcó el comienzo de un circuito internacional que comenzaba a desplegarse en 2020, cuando sobrevino la pandemia mundial y las posteriores medidas de aislamiento.

Una constante en la carrera de “Música para Volar” es el profundo respeto por la obra musical que abordan, así como la búsqueda de generar experiencias integrales en el espectador, diseñando cada detalle de la puesta en función de crear momentos.

La agrupación está integrada por José Matteucci en voz y batería; Alexis Thompson en guitarras, Julieta Sciasci en bajo, y Bruno Moreno en piano y arreglos. En este concierto participarán además Ignacio Quiroz, en violín; Paolo Ferrara en violoncello, y Azul Chiavia en fagot.

El sábado, también en la Lavardén de Rosario, y a las 21, saldrá a escena la banda “Chicosvaca”. Formado en 2003, el grupo actualmente está conformada por cinco integrantes: Nicolás Pombo, en voz y guitarra; Diego Tourn en guitarra; Gabriel Panella en bajo; Camilo Ceccarelli en batería, y “Tacho” Chamut en teclados.

Grabaron los discos Árticos Al Sur (2007); Elevarse, Nena (2012); Algunos chicos (2015), y Ninguna Historia Importante (2018).

Y el cierre en la Lavardén será a puro teatro. A las 22 del domingo 7 se subirá a las tablas la obra “Inodoro Pereyra y Mendieta Perro”, del “Negro” Roberto Fontanarrosa, una pieza que narra, como no podía ser de otra manera, las andanzas del famoso gaucho y su fiel canino.

En escena se lucirán Mario Vidoletti; Gabriela Bertazzo y Juan Pablo Cabral. La voz en off estará a cargo de Carlos Segura; en vestuario y maquillaje, Ramiro Sorrequieta; en escenografía y títeres Jorge Nieto; la técnica correrá por cuenta de Juanchi y Lucas Vidoletti, en tanto que la puesta en escena y dirección son responsabilidad de Mario Vidoletti.