Fue anulada la fecha de Nueva Zelanda

BUENOS AIRES, 5 (NA) - El rally de Nueva Zelanda, que iba a regresar al calendario del Mundial esta temporada tras ocho años de ausencia y que se pensaba llevar a cabo del 3 al 6 de septiembre, "fue anulado" por la pandemia de coronavirus, según anunció ayer la organización de la competición. "La organización del Rally New Zealand confirmó que el rally perteneciente al Mundial FIA que se debía celebrar en Auckland en septiembre fue anulado debido a los desafíos que supone la pandemia del virus covid-19", señaló World Rally Car (WRC) en un comunicado.

De esta manera, el calendario 2020 del Mundial se sigue reduciendo luego que el miércoles se conoció la anulación del Rally de Finlandia, que tenía que disputarse en el mes de agosto. "Quedó claro que con nuestras fronteras cerradas a los viajes internacionales y la logística necesaria para acoger a miles de visitantes internacionales como parte del Campeonato del Mundo de Rally, la fecha de septiembre no era práctica", indicó Michael Goldstein, director general del Rally de Nueva Zelanda.

Las tres primeras pruebas de la temporada se disputaron entre enero y mediados de marzo y el francés Sébastien Ogier (Toyota) lidera la clasificación general mientras que las otras tres competencias previstas entre abril y junio fueron aplazadas. En tanto, la próxima jornada que figura en el calendario es el rally de Turquía, que está programada para el fin de semana del 24 al 27 de septiembre y habrá que esperar las confirmaciones de las siguientes fechas: Alemania, Gales y Japón.

Si estas competencias se desarrollaran, el campeonato del mundo no perdería su validación, pero si alguna se cayera (Japón canceló la fecha de octubre de MotoGP, por ejemplo), la FIA y el promotor del Mundial tendrían que buscar nuevos escenarios.



CANCELARON LA W SERIES

La W Series, categoría de autos de fórmula exclusiva para mujeres, decidió cancelar toda su actividad para este año por la crisis del coronavirus. La divisional que usa como vehículos el Taatus F3 T-318 tenía planeado comenzar con su calendario el pasado 30 de mayo en Rusia y desarrollar una temporada hasta octubre, acompañando al DTM y a la Fórmula 1, respectivamente.

Pero los cambios en el calendario del turismo alemán y las dudas que permanecen sobre la realización de eventos del Gran Circo fuera de Europa, llevaron a esta determinación. "Después del éxito rotundo de la temporada de debut de la W Series en 2019, nuestra decisión de no organizar carreras en la pista hasta 2021 no ha sido tomada a las apuradas", explicó Catherine Bond Muir, creadora de la categoría.

"De todos modos, ya trabajamos en un calendario de carreras nuevo y emocionante para 2021 y estamos encantados de poder confirmar que la W Series estará entre las categorías soporte de varios Grandes Premios de Fórmula 1, incluidos los de Estados Unidos y México", añadió.

Vale recordar que la británica Jamie Chadwick obtuvo el título el año pasado durante su primera temporada.