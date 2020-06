Proponen aplausos en reconocimiento a lo realizado en salud por Hermes Binner

Una iniciativa surgida de militantes socialistas, allegados y amigos de Hermes Binner, ex gobernador de Santa Fe, propone para este 5 de junio a las 20:00, realizar un aplauso simbólico en agradecimiento por el sistema de salud pública que se inició con su gestión.

La fecha elegida es la del cumpleaños número 77 de uno de los grandes dirigentes y referentes del socialismo, que siendo primero intendente de Rosario y luego gobernador de Santa Fe, impulsó como parte de su programa de gobierno una gran transformación en nuestra provincia en materia de salud pública.

El sistema de salud que desde el año 2007 comenzó a plantearse en la provincia, permitió la construcción en las cinco regiones de más de 100 centros de atención primaria de la salud y 10 hospitales regionales de mediana y alta complejidad, centros de atención médica y laboratorios de producción pública de medicamentos. A esto se sumó personal, equipamiento tecnológico de última generación y el armado de una red de emergencias superador.

Esta tarea sistemática y sostenida, posibilitó con el paso de los años tener el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud y lograr el descenso de indicadores como los de mortalidad materna e infantil.



OBRAS PARA RAFAELA

Y LA REGION

En nuestra ciudad, la obra de la Nueva Guardia del Hospital, inaugurada en el año 2015, permite hoy afrontar la pandemia por COVID-19 con infraestructura de calidad y atención mediante un triage adecuado, que jamás hubiera sido posible en la antigua guardia. Largas y sostenidas fueron las gestiones del ex gobernador Binner por contar en Rafaela con un hospital regional, contemplado en el Plan Estratégico y legitimado en las asambleas ciudadanas. Desde entonces y con un fuerte compromiso se dio inicio al proceso para dar con el terreno correspondiente, hecho que significó una larga serie de intentos y de solicitudes al ejecutivo municipal (durante la intendencia de Omar Perotti), que encontró resistencias y demoras para poder avanzar en la adquisición del predio para la construcción del efector de salud. Pese a falta de colaboración inicial del gobierno local para concretar su inicio y a la campaña de descrédito que hacía alusión a un gobierno de “maquetas”, hoy el hospital regional se encuentra en un grado de avance muy importante.

Con una inversión en la primera etapa de más de 100 millones de pesos, la obra del Hospital comprende una superficie cubierta de 17.377 metros cuadrados, capacidad para 112 camas,

Los índices sanitarios de la provincia son resultado de políticas públicas sostenidas durante muchos años, con capacidad, planificación, inversiones, criterios, y con la firme convicción que el Estado debe garantizar el derecho básico de acceso universal, gratuito y de calidad a toda la población.

Binner, tendrá su reconocimiento en toda la provincia. Como socialistas, más aún en estos tiempos, reiteramos el valor de las políticas públicas como la de garantizar el acceso a una salud de calidad y la mirada visionaria de un Estadista como el querido compañero Hermes, que desde su mirada y compromiso soñó e hizo posible la salud pública que permitió el acceso al sistema de salud de miles de santafesinos y santafesina . Que todo esto no se pierda.