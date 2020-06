El microauto eléctrico de Citroën, Ami, abrió sus ventas en Francia Automotores 05 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La nueva propuesta de movilidad urbana de la firma francesa, el Citroën Ami, resultó ser un éxito desde que sus pedidos empezaron a tomarse este mes. Teniendo en cuenta la situación actual, la venta de 200 unidades del microauto eléctrico es un excelente comienzo.

El recorrido comenzó el año pasado en la edición 2019 del Salón del Automóvil de Ginebra, donde fue presentado como concept car. El modelo definitivo se devela en febrero de este año en un evento que tuvo como locación París, y lo más reciente sucedió a principio de mayo, cuando se empezaron a tomar pedidos.

En abril, el Citroën Ami logró su primer reconocimiento como el “Auto más disruptor del año 2020”, según Top Gear. Este vehículo urbano, además, podrá ser conducido sin licencia y a partir de los 14 años, conductores que deben contar con un permiso especial que otorga la legislación en Europa.



RESULTADOS

Clasificado como cuatriciclo, el urbano eléctrico Ami logró 200 reservas en la primera semana de ventas oficiales al público, primeramente en Francia, donde el auto cuesta 6.000 euros. La oferta incluye un descuento de 900 euros y una opción de financiación con un abono inicial de 2.644 euros, además de la opción de arrendamiento con 48 cuotas de 19.99 euros.

Al respecto Citroën se manifestó complacido. “Este comienzo fulgurante refleja el gran interés por el Ami, a pesar del difícil período por el que estamos atravesando”, fueron las palabras Arnaud Belloni, director de Marketing y Comunicación de la marca gala.

En las declaraciones también se dio un breve balance de las ventas, en el que la marca informa que el 85% de las unidades reservadas del Ami combinaron las diferentes opciones de personalización. Dentro de este mismo porcentaje, el 30% correspondió al los niveles de equipamiento más exclusivo, el My Ami Po y My Ami Vibe.

El Citroën Ami es un biplaza de 2,41 metros de longitud que se mueve a partir de un motor eléctrico de 8 caballos de potencia y alcanza una velocidad máxima de 45 km/h, suficiente para los desplazamientos citadinos, y otorga una autonomía de 75 kilómetros.



EL MÁS DISRUPTOR

DEL AÑO 2020

El programa “Top Gear” de la BBC reconoció al Citroën Ami con el “Premio Disruptor 2020” como parte de sus reconocimientos a los modelos más destacados del año. Claramente, este pequeño auto eléctrico difícilmente pasa inadvertido.

El Citroën Ami ya se alzó con el reconocimiento al auto más disruptor de 2020 en la gala que anualmente realiza el programa de televisión “Top Gear”, para destacar a lo mejor del año. Se trata del minúsculo auto eléctrico para dos personas que la marca de los chevrones presentó al mundo hace apenas un par de meses.

Según se dio a conocer, el citadino francés obtuvo dicho premio gracias a la visión que ofrece frente al futuro de la movilidad sostenible y urbana. El jurado tuvo en cuenta el diseño innovador, moderno y diferente del vehículo, así como las soluciones que propone para el transporte particular en ambientes urbanos.

Apenas 2,41 metros de largo y poco más de 480 kilogramos de peso conforman la masa del Citroën Ami. Y así como es pequeño muestra extrema sencillez, sin dejar a un lado los detalles. Su dotación se limita a un tablero digital, conexión con celulares, techo panorámico y espacios portaobjetos.



PARA LAS VUELTAS DEL DÍA

El motor eléctrico que impulsa al Ami se alimenta de una batería de 5,5 kWh, que permite una autonomía de 70 kilómetros según el ciclo WLTP. Así mismo, ofrece una velocidad máxima de 45 km/h y un reducido radio de giro, que lo hacen ideal para la conducción urbana. Y las recargas toman tres horas, utilizando un conector doméstico.

Ya en el mercado, hay dos maneras de tener uno de estos vehículos en Europa. Bien puede comprarse por un monto de 6.000 euros, o bien se puede alquilar, cancelando mensualmente 19,99 euros durante un plazo mínimo de dos años.

Por sus particulares características y su clasificación como cuatriciclo, el Citroën Ami se constituye en el único competidor directo para el Renault Twizy entre las marcas occidentales, aunque el prototipo Seat Minimó también va por esa línea. En China sí existe una gran cantidad de mini autos eléctricos similares.



LA VOZ DE LA MARCA

“Ami continúa una larga tradición de vehículos Citroën que han perturbado el mercado e introducido una forma completamente nueva de pensar. Ganar el “Premio Disruptor” de Top Gear es un gran testimonio del trabajo que hacemos para innovar y brindar a los clientes nuevas y emocionantes soluciones de movilidad“, señaló el Director Global de Márketing y Comunicaciones de Citroën, Arnaud Belloni.

“Con Ami, hacemos que la movilidad urbana sea más asequible y accesible, sin requisitos de licencia. Con esta solución 100% eléctrica, compacta y protectora, atraeremos a toda una nueva generación de compradores de autos eléctricos”, añadió.



COMPACTO DE

DOS ASIENTOS

Retomando un nombre clásico y con el Renault Twizy en la mira, el nuevo Citroën Ami se plantea a partir de las recientes tendencias de movilidad inclinadas hacia la practicidad, la tecnología y el cuidado del medio ambiente. La marca francesa ofrecerá una alternativa efectiva y funcional en medio del tráfico de la ciudad.

La lista de características del Ami, la encabeza por su puesto, su propulsión 100% eléctrica. Su tamaño ultra compacto fue pensando en ofrecer facilidad en los trayectos urbanos, sumado a una cabina simplificada que genera un entorno espacioso y con gran luminosidad. Está disponible en 6 paquetes de color para personalizar sus accesorios.

Su venta se realizará principalmente en línea y a través de unos distribuidores específicos en Francia. También se tiene proyectado hacer muestras en centros de pruebas itinerantes, y las entregas del Ami se realizarán completamente a domicilio.



ESPECIFICACIONES

DEL DISEÑO

El Ami mide 2.40 metros de longitud, 1.39 metros de ancho y 1.52 metros de alto y fue dotado con gran agilidad de aparcamiento representado en su diámetro de giro de 7,2 metros. Su estructura de cuatriciclo estará sobre unas ruedas de 14 pulgadas personalizables.

En su estética una aspecto representativo, son las amplias superficies de cristal que en su frente, laterales, parte posterior y techo panorámico incluido. Los elementos que incorpora se caracterizan por su simetría y acomodación exacta en cada espacio disponible tomando como referente un estilo minimalista.

Para acceder al interior del Ami, es posible a través de dos puertas idénticas de apertura inversa ubicadas a cada lado. Dentro ya, se encuentran dos asientos disponibles, un panel frontal simplificado y dotado con una unidad básica de operaciones, donde es posible adaptar los smartphones, justo al lado del volante.



MOVILIDAD

PARA TODOS

El compacto urbano se impulsará a partir de una batería de litio de 5,5 kWh que puede completar el 100% de su capacidad en 3 horas, desde una toma convencional de 220V. Podrá acelerar hasta 45 km/h y su autonomía por carga completa llegará a los 70 kilómetros.

Con estas capacidades, el compacto eléctrico se propone como un medio de micro-movilidad que podría ser una alternativa a vehículos urbanos como patinetas, bicicletas, scooters y el propio transporte público. En los países europeos podrá circular sin ningún tipo de restricción legal y podrá ser usado por usuarios a partir de los 14 años.

Para abrirse aún más en el mercado, el Citroën Ami estará disponible en el sistema llamada carsharing de alquiler. Las personas podrán viajar en el vehículo pagando por el tiempo necesario, a partir de una tarifa de 0,26 euros por minuto.



EXPERIENCIA URBANA

Como este modelo se trata de innovación y vanguardia, contará con la aplicación móvil My Citroën, que le permite al usuario tener la información en tiempo real, mientras maneja, de los indicadores de autonomía, estado de carga, kilometaje y alertas de mantenimiento. Funciones ofertadas por Free2Move Services. (Fuente: ElCarroColombiano.com)