La oposición bloqueó la ley de alquileres en el Senado y se retiró de la sesión Nacionales 05 de junio de 2020 Redacción Por Con la oposición ausente, el oficialismo aprobó el DNU de los "superpoderes" de Cafiero y avanzó en la quita de escuchas a la Corte.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El interbloque de Juntos por el Cambio bloqueó ayer en el Senado el tratamiento de la nueva Ley de Alquileres por la avanzada del oficialismo sobre un DNU firmado por Mauricio Macri y luego de criticar la actitud del Frente de Todos en ese sentido, se desconectó de la sesión remota.

"No vamos a consensuar ni vamos a acompañar la sesión del día de la fecha", anticipó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, durante un encendido discurso en el que acusó al oficialismo de haber "roto el acuerdo de discutir temas de la pandemia y efectos colaterales".

Molestos por la inclusión en el temario de un DNU de Mauricio Macri referido a las escuchas judiciales, Juntos por el Cambio y el interbloque federal que lidera Juan Carlos Romero bloquearon al inicio de la sesión el tratamiento de la nueva Ley de Alquileres y de un proyecto para incorporar la educación a distancia en situaciones excepcionales.

Las dos iniciativas que podían ser convertidas en ley este jueves requerían que los dos tercios de los presentes habilitaran su tratamiento sobre tablas, pero el interbloque de Juntos por el Cambio más algunos aliados votaron en contra.

Con 42 votos a favor y 29 en contra del tratamiento sobre tablas, el debate de esos dos proyectos quedó bloqueado y deberá postergarse para una próxima sesión.

En los últimos días Juntos por el Cambio advirtió que ese DNU ya había sido tratado por la Comisión Bicameral que dictamina sobre los decretos y que, además, no es un tema relacionado con la pandemia, pero el oficialismo avanzó con el argumento de que nunca había llegado al recinto.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, remarcó que "en el ámbito parlamentario la agenda común, compartida, tenía que ver con la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas" y cuestionó que, pese a ello, el oficialismo avanzó con otros temas.

"Lo que pasó en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo es una vergüenza. Nunca se discutieron decretos que ya habían sido dictaminados", agregó el radical en referencia a los dos decretos de la administración de Macri que se sometieron a tratamiento, entre ellos el de las escuchas.

Tras acusar al oficialismo de estar "montando un show" en las comisiones con temas de la gestión anterior, Naidenoff se despachó con menciones a los últimos casos de violencia policial registrados en Chaco y Tucumán y sostuvo que "fueron con el argumento de que estaban violando el aislamiento".

"Ojo que estamos al límite del quebrantamiento del Estado de derecho, guarda con la impronta autoritaria que existe en varios rincones del país", disparó el senador por Formosa.

Posteriormente, Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que reiteró sus argumento para bloquear la Ley de Alquileres y abandonar la sesión y señaló: "Consideramos muy necesario avanzar en el debate de la ley que nuestro gobierno ha impulsado, pero ello no puede hacerse negando el debate y la posibilidad de introducir mejoras a un proyecto tan sensible para la sociedad".

Por su parte, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, criticó a la oposición por haberse retirado y afirmó: "Son minoría absoluta por decisión del pueblo argentino y si no se debate lo que ellos quieren se van, no quieren trabajar. Esa es la democracia para ellos".

En tanto, la mendocina Anabel Fernández Sagasti agregó: "Lamento mucho tener que haber visto que el Senado de la Nación no quiera tratar leyes que tienen que ver con educación y alquileres. Me avergüenza tener colegas que por el solo hecho de oponerse por oponerse le niegan derechos a los argentinos".



SUPERPODERES Y ESCUCHAS

El oficialismo aprobó ayer en el Senado, sin la presencia de la oposición que se retiró, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de los llamados "superpoderes" presupuestarios y rechazó el DNU de Mauricio Macri que le dio a la Corte Suprema el manejo de las escuchas judiciales.

En una sesión remota muy tensa, de la cual la oposición se retiró luego de bloquear el tratamiento de la Ley de Alquileres y criticar el avance del Frente de Todos sobre el DNU de Macri, el oficialismo aprobó por unanimidad con 42 votos los dictámenes sobre 13 decretos distintos.

Uno de ellos fue el dictamen de rechazo al DNU de la gestión anterior, con lo cual el Frente de Todos dio un primer paso para quitarle el manejo de las escuchas a la Corte y devolverlo a la Procuración General de la Nación.

Al inicio de la sesión, la bancada de Juntos por el Cambio y el interbloque federal que lidera el salteño Juan Carlos Romero manifestaron sus críticas a la inclusión de ese decreto en el temario, antes de desconectarse y dejar al Frente de Todos sesionando en soledad.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, acusó al oficialismo de haber "roto el acuerdo de discutir sobre la pandemia y efectos colaterales", y calificó como una "vergüenza" que el oficialismo haya vuelto a emitir dictamen sobre un decreto que ya se había discutido durante la gestión anterior, con el fin de derogarlo.

No obstante, el Frente de Todos cuenta con mayoría propia para sesionar y avanzó con el tratamiento de todos los DNU, con énfasis en el 457/20 que estableció "superpoderes" presupuestarios para la Jefatura de Gabinete y el 256/15 con el que Macri trasladó el Departamento de Interceptación de Comunicaciones de la Procuración General a la Corte Suprema.