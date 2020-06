A juicio oral el hijo y la viuda de Pablo Escobar Policiales 05 de junio de 2020 Redacción Por TAMBIEN ESTA IMPUTADO EL EXJUGADOR "CHICHO" SERNA

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El juez federal de Morón Néstor Barral envió ayer a juicio oral a la viuda y al hijo de Pablo Escobar Gaviria, por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico internacional, y al exjugador de Boca Juniors Mauricio "Chicho" Alberto Serna, como presunto testaferro.

En la elevación de la causa a juicio, se indica que los acusados forman parte de una asociación criminal de carácter internacional dedicada a poner en circulación en el sistema financiero argentino bienes provenientes de maniobras de tráfico ilegal de drogas, con enclave en Colombia, Estados Unidos y Argentina, y que tiene como líder al narcotraficante colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, quien permanece detenido.

Casi catorce años atrás, en noviembre de 2005, María Isabel Santos Caballero, la viuda de quien fuera considerado el mayor narcotraficante del mundo, fue sobreseída junto a su familia en una causa en la que fueron investigados por el mismo delito.

Por esa causa, iniciada en 1999, Santos Caballero pasó más de un año presa, mientras que su hijo, unos 45 días.

En noviembre de 2005, cuando el expediente ya había sido elevado a juicio, los jueces José Martínez Sobrino, Horacio Vaccare y Jorge Gettas sobreseyeron a la viuda y a su familia y cerraron la causa, al desechar las acusaciones y concluir que toda la elevación a juicio era nula, ya que "no se puede presionar a los fiscales a que acusen si consideran que no hay elementos".



EN 2020

Ahora, la mujer y su hijo, Juan Sebastián Marroquín Santos, junto a otras siete personas, según la elevación a juicio, serán juzgados por formar parte de la organización criminal que habría funcionado desde el año 2008 hasta septiembre de 2017.

En la Argentina, según la acusación, tuvo un rol importante el abogado Mateo Corvo Colcet, que a través de un conjunto de sociedades comerciales canalizaba y administraba los fondos provenientes del narcotráfico en dos rubros: ambiciosos emprendimientos inmobiliarios en el partido bonaerense de Pilar, como ser el "Country Urbano", "Pilar Bicentenario SA" e "Ínsula Urbana SA", y en servicios de bar/confitería y producción de espectáculos por medio de sociedades encabezadas por el imputado Antonio Pedro Ruíz.

Por ello es que fue epicentro de este último rubro la explotación del espacio gastronómico cultural "El Café de los Angelitos", del barrio porteño de Balvanera.

Piedrahita Ceballos está detenido en la ciudad de Florida, Estados Unidos, y desde allí declaró convirtiéndose en imputado colaborador para la Justicia Argentina: fue él quien le compró a "precio irrisorio" dos lotes en un country del partido de Moreno a "Chicho" Serna.

El capo narco detalló su pasado en el Cartel de Cali, sus vínculos con los hermanos Rodríguez Orejuela, quienes fueron los fundadores del mismo, y sobre cómo conoció a la familia de Pablo Escobar Gaviria.

Además, vinculó a "Chicho" Serna con Carlos Mario Aguilar, ex jefe de la Oficina de Envigado en Colombia.

Según Piedrahita Ceballos, luego de la muerte de Pablo Escobar Gaviria se repartieron entre otros integrantes del cartel el negocio del narcotráfico y él dirigía un laboratorio que tenía una capacidad de producción de hasta 500 kilos diarios, circunstancia que se traduce en un ingreso de entre 50 y 60 millones de pesos colombianos, equivalentes a una ganancia por día de aproximadamente cincuenta mil dólares estadounidenses.