Homenaje a bomberos de Policía Federal Rafaela Policiales 05 de junio de 2020 Redacción Por HUBO UN TOQUE DE SIRENA

FOTO PFA EN EL CUARTEL LOCAL. En barrio Fátima, los policías federales de nuestra ciudad, hicieron público su reconocimiento.

A las 11:30 de la mañana del día de ayer, la Subdelegación Rafaela de la Policía Federal Argentina (PFA), organismo conducido en nuestra ciudad por el comisario Eduardo Quiroz, rindió un homenaje a los Bomberos Caídos en Cumplimiento del Deber, con un toque de sirena alusivo y balizas encendidas en el organismo de la repartición sito en la intersección de las calles Luis Braile y Aarón Castellanos, de barrio Fátima, tal como se observa en la fotografía.

Se recuerda que justamente en el Día del Bombero el día martes último, dos bomberos fallecieron tras una explosión en una perfumería del barrio de Villa Crespo en la ciudad de Buenos Aires provocando honda consternación en la ciudadanía.

Ellos fueron el comandante director Ariel Gastón Vázquez y el subcomisario Maximiliano Firma Paz, en tanto que otros seis bomberos resultaron heridos al ser afectados por la explosión en el momento en el que intentaban controlar el incendio.



EN BUENOS AIRES

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el vicejefe a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, por su parte, encabezaron un acto de homenaje a los dos bomberos fallecidos tras una explosión en una perfumería del barrio de Villa Crespo.

La ceremonia se realizó a las 11:30 de este jueves sobre la avenida Corrientes frente al Cuartel VI de Bomberos, ubicado a pocos metros del lugar donde perdieron la vida el pasado martes.

Prefectura Naval también se sumó con "profundo dolor" al homenaje de los dos bomberos de la Ciudad fallecidos. Durante el acto sonaron sirenas, que fueron acompañadas por todos los cuarteles de la fuerza en la Ciudad y por todos los patrulleros de la Policía de la Ciudad; y además participaron, el jefe de Bomberos de la Ciudad, Juan Carlos Moriconi, y el director del SAME, Alberto Crescenti.

Desde las ventanas y balcones los vecinos del barrio también se sumaron al homenaje con aplausos mientras sonaban las sirenas.

"Esto es muy emocionante, aquí me hice como bombero y hoy tengo que venir a despedir a un compañero. El apoyo ha sido total. Estas sirenas son la mejor recompensa y la mejor paga que podemos tener nosotros", sostuvo Moriconi, una vez finalizada la ceremonia frente al cuartel.

Moriconi destacó que los bomberos fallecidos "fueron dos héroes, dos excelentes profesionales, eran de lo mejor que teníamos". Y subrayó: "son doblemente héroes porque tras la primera explosión retiran a su gente para protegerla y entraron ellos a ver qué pasaba".

Por su parte, Crescenti consideró que "es muy duro ver cuando cae un compañero y al levantarlo ya no está entre nosotros", precisó el titular del SAME.

"Unidos por la tristeza de perder a dos camaradas y acompañando a sus familiares y amigos, el personal de Prefectura Naval a bordo de guardacostas, patrulleros y autobombas del Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Fuerza, hicieron sonar las sirenas de las unidades, en un homenaje conjunto con las otras fuerzas de seguridad y dotaciones de bomberos.

Como se dijo, el hecho ocurrió este martes al mediodía, cuando se produjo un incendio seguido de una explosión en un local de una importante cadena de perfumerías que funciona en la planta baja del edificio situado en Corrientes al 5200 de CABA. (NA)