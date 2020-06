Sobre la nueva etapa Nacionales 05 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El Gobierno brindó anoche precisiones sobre la diferencia entre el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" que se inició el 20 de marzo pasado en todo el país y la medida de "distanciamiento" que anunció ayer para regiones de la Argentina en donde no se registre circulación comunitaria de coronavirus.

El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio implica:

* Que cada persona debe quedarse en su domicilio.

* Que solo puede salir para hacer compras básicas, para realizar trabajos exceptuados o tareas especialmente autorizadas.

AMBA, todo Chaco menos el departamento de San Fernando, Gran Córdoba, ciudades de Río Negro y Trelew.

El Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio implica:

* En lugares con: sistema de salud adecuado para la demanda sanitaria, que no tengan transmisión comunitaria del virus, y otros criterios epidemiológicos.

* Que las personas pueden circular, trabajar y realizar sus actividades siempre y cuando guarden siempre dos metros de distancia con otra persona.

* Todas las actividades que reabren deben reorganizarse para garantizar esta norma.

* Es obligatorio el uso del tapabocas.

* Higiene de manos y respiratoria.

* Ventilación de ambientes y desinfección de superficies.

* En lugares cerrados no se pueden reunirse más de 10 personas, cumpliendo el distanciamiento, y nunca superando la ocupación del 50 % de la capacidad del lugar.

¿Qué está prohibido?.

* Eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas.

* Cines, teatros, clubes, centros culturales.

* Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos de trabajadores y trabajadoras esenciales.

* Actividad turística.

* Clases presenciales.

El Ministerio de Educación con asesoramiento del Consejo de Rectores y de expertas y expertos evaluará los protocolos necesarios para que en el futuro puedan evaluarse retornos progresivos en ciertas áreas geográficas específicas. Mientras tanto, continúan suspendidas las clases presenciales.