"Que canten los niños", por alumnos de la escuela Juan Domingo Perón

Marcelo Alejandro Farias es profesor de música, y sus comienzos como cantante lo tuvieron animando cenas/show y programas televisivos.

Con el tiempo, y en mérito a satisfacer demandas de trabajo, surgió la necesidad de formar un grupo musical, por lo que consecuentemente incorporó teclado, bajo, guitarra y percusión.

Así las cosas, el músico interpreta un repertorio musical de todas las épocas, con inclusión de temas melódicos, cumbias y canciones cuarteteras, y en el desarrollo de su trayectoria en 2012 editó su primer trabajo discográfico, que alcanzó relevante aceptacion en el público.

ACTIVIDAD COMO DOCENTE

Marcelo Alejandro Farias es profesor de música en la escuela N°1287 Juan Domingo Perón del barrio 17 de Octubre de nuestro distrito, y con la colaboración de Silvia Farber, su directora, llevaron adelante un vídeo musical con participación de alumnos de 1º hasta 7º grado, interpretando "Que canten los niños", del exitoso compositor José Luis Perales.

"Esta canción me recuerda cuando tenía diez años y ayudaba a mi mamá en la limpieza del patio. Ella me daba unas monedas y así pude comprar mi primer vinillo que fue de José Luis Perales, por eso siempre digo que de chico me gustaba la música", recordó en una entrevista radial realizada hace semanas.

Y agregó "se trata de una canción que se mantiene en el tiempo, y tiene una carga emotiva muy fuerte cada vez que se la escucha".

SOBRE EL VIDEO

En relación al vídeo, Marcelo Alejandro comentó que "me puse en contacto con las familias de cada alumno, a fin de que puedan mandarme un vídeo, y lo fueron haciendo a través de mails desde sus viviendas. Finalmente, logramos lo que espero resulte un lindo recuerdo de su tránsito por la escuela primaria".