Perotti destaca compromisos de intendentes y jefes comunales

El Gobierno nacional oficializó ayer nuevas excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus en la provincia de Santa Fe, que incluye actividades deportivas que no impliquen contacto físico y reuniones familiares de hasta diez personas durante fines de semanas y feriados en domicilios particulares, mesas examinadoras en universidades y terciarios.

De acuerdo al decreto, se permitirán reuniones familiares, de hasta diez personas, los días sábados, domingos y feriados, en domicilios particulares, siempre que se posibilite la adecuada ventilación, cumplimentando la medidas de prevención dispuestas por las autoridades sanitarias, el distanciamiento personal y el uso obligatorio de manera correcta de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón al momento de desplazarse hacia y en las instalaciones.

También se procederá a la habilitación de las instalaciones a los fines de la práctica de actividades deportivas que no impliquen contacto físico entre los participantes, previa aprobación de los protocolos articulares de cada disciplina por parte de las autoridades locales, los que deberán contar con el asentimiento del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Tenis, paddle, golf y ciclismo figuran entre las disciplinas que tendrán luz verde.

Pero todavía falta el Decreto Provincial con las especificaciones, que podría conocerse durante este jueves. Y luego restará el decreto de la Municipalidad de Rafaela por lo que a esta altura no hay certezas si las reuniones familiares ya se podrán efectuar desde el próximo fin de semana o habrá que esperar diez días más.

El gobernador Omar Perotti se reunió este miércoles, mediante video conferencia, con intendentes y presidentes comunales de toda la provincia -entre ellos el rafaelino, Luis Castellano, ver pág. 5- con el objetivo de "compartir ideas y sugerencias en una nueva etapa de habilitaciones en todo el territorio provincial".

"Con el último decreto pusimos en igualdad de actividades a realizar en toda la provincia. Desde el gobierno nacional tenemos la autorización correspondiente a la habilitación de las instalaciones donde puedan realizarse actividades o entrenamientos de actividades deportivas que no generen contacto físico. También tenemos autorización para reuniones familiares, que es la actividad que más preocupación nos genera y queríamos escucharlos. Además todos somos los actores responsables de cómo podamos conducirlas, sobre todo en este primer fin de semana, donde después de mucho tiempo todos van a querer hacerlo", manifestó Perotti al inicio de la charla virtual.

"En ese punto hay criterios a tomar que no están definidos sobre el lugar y la movilidad de gente. Entonces allí es donde queríamos escuchar las opiniones de cada uno de los intendentes y presidentes comunales para esta puesta en marcha", agregó.

Durante el encuentro con el primer mandatario provincial, las autoridades locales expusieron inquietudes acerca de las nuevas habilitaciones que comenzaron a regir hace unos días en el territorio provincial a las que se sumaron en el día de la fecha los aglomerados Gran Santa Fe y Gran Rosario. "Queda pendiente la habilitación de bares y restaurantes, que ya hemos solicitado la autorización a Jefatura de Gabinete, ya hemos conversado con criterio positivo y es parte de lo que también queremos aprovechar la opinión de ustedes", aseguró Perotti.

Sobre las actividades deportivas, el gobernador detalló que "ya hay algunos protocolos aprobados que indican la posibilidad concreta de realizar la habilitación. No podemos ser restrictivos en la enumeración de las actividades deportivas por la particularidad y por la extensión, hay más de 50 actividades deportivas que han solicitado volver a los entrenamientos o a sus prácticas en las distintas instituciones deportivas. Allí la idea es comenzar por aquellas donde se pueda controlar y no haya contacto físico".

"El objetivo es el mismo de siempre: ser cuidadosos en cada una de las habilitaciones, con el resguardo y el cumplimiento de los protocolos, para que toda aquella actividad que sea habilitada no tenga que volver atrás. Hasta aquí, la responsabilidad de cada uno de ustedes y de gran parte de la población, nos está permitiendo transitar con el mayor nivel de resguardo posible", concluyó el gobernador.

Durante el encuentro virtual, Perotti estuvo acompañado por el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig y el secretario de Integración y fortalecimiento Institucional de la provincia, José Luis Freyre.