Creación del Consejo Municipal para la prevención y abordaje de adicciones

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Esta mañana, a partir de las 9, volverá a sesionar el Concejo Municipal de esta ciudad. Desde el área prensa del órgano deliberativo se ha informado los temas que se desarrollarán en el encuentro de referencia.







Despachos de Comisión para la aprobación de proyectos

ingresará en relación a un proyecto de Minuta de Comunicación que elevaran los ediles María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

*En virtud de las declaraciones vertidas por el Intendente Municipal -en el sentido que no se obtuvieron las autorizaciones necesarias para la instalación de dos cinemómetros fijos de acuerdo a lo pautado en la Ordenanza Nº 2805- el Concejo Municipal de Sunchales insta al Intendente eleve el estado de situación en relación al asunto, en un plazo que no supere los tres días hábiles.



Tendrá despacho también un proyecto de Minuta de Comunicación de Oscar Trinchieri

*Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la/s Secretaría/s que corresponda, que en el plazo de 10 días evalúe la factibilidad técnica y económica para la incorporación de una Guardia Permanente de Control y Vigilancia en la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos.



Proyectos presentados



María José Ferrero presentó un proyecto de Ordenanza.

*Dispone modificaciones a la Ordenanza Nº 1460, Ética en la función pública.



La misma concejal presentó otro proyecto de Ordenanza



*Crea el Programa Testimonios de Malvinas.



Con la firma de los ediles María José Ferrero, Andrea Ochat, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Horacio Bertoglio y Oscar Trinchieri, ingresará un proyecto de Resolución.

*Autoriza el uso de firmas para la operatoria bancaria del Concejo Municipal.



El Departamento Ejecutivo Municipal giró un proyecto de ordenanza

*Prorroga la vigencia de la Ordenanza Nº 2822, adhiere la Municipalidad de Sunchales a la emergencia sanitaria.



Oscar Trinchieri elaboró un Proyecto de Ordenanza

*Crea el Consejo Municipal para la Prevención y Abordaje de Adicciones.



María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio presentaron un proyecto de declaración

*Declara de Interés Social las acciones realizadas por el grupo Solidaridad Organizada Sunchales "Familia Cooperativa".



María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio presentaron otro proyecto de Declaración

*Declara de Interés Social la charla abierta sobre los problemas de la hiperconectividad en las infancias.



Oscar Trinchieri elevó otro Proyecto de Declaración

*Declara de Interés Municipal, Ciudadano y de Seguridad y Justicia los proyectos de ley presentados por el senador Alcides Calvo.



Oscar Trinchieri presentó un proyecto de Minuta de Comunicación

*Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal remita la rendición de cuentas presentada o a presentar en el marco del aporte no reembolsable autorizado por Ordenanza Nº 2765, para ser destinado al Plan de Reconstrucción de Pavimento Urbano.



María José Ferrero elevó un proyecto de Resolución

*Dispone modificaciones a la Resolución Nº 495, Reglamento Interno del Concejo Municipal.

Comunicaciones oficiales y peticiones particulares



Nota Particular

Autoría: Maximiliano Cañete y Natalia Perret

*Solicitan otorgue los permisos necesarios para reanudar los trabajos de construcción en vivienda de su propiedad.



Nota Particular

Autoría: Ciclistas de la ciudad

*Presentan una propuesta para el regreso a la actividad.



Nota Particular

Autoría: Marcelo Ruffino

*Solicita se le permita la venta de un inmueble adquirido en el marco de la Ordenanza Nº 2699.



Nota Particular

Autoría: Vecinas y vecinos de barrios Villa Autódromo y del loteo denominado Ciudad Verde

*Remiten propuesta de temario para la reunión con el Sr. Secretario de Gestión por la temática del basural a cielo abierto.



Nota Particular

Autoría: Eduardo Faudone

*Solicita reunión con miembros del Departamento Ejecutivo Municipal y Concejales a efectos de acordar la reanudación de los trabajos referenciados en la Licitación Pública Nº 1/2019.



Nota Oficial

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal

*Eleva el tercer informe parcial previsto por Ordenanza Nº 2822.



Nota Particular

Autoría: Gervasio Frugoni Zabala

*Solicita el cumplimiento de los plazos dispuestos por las Ordenanzas que regulan la urbanización del denominado Loteo Solaro.



Nota Particular

Autoría: Federico Strubia, Ezequiel Bolatti, Mauro Lucero y Paola Cuello en representación del Frente de Todos Sunchales

*Remiten copia del escrito publicado en sus redes referido a la temática de la inseguridad.