Engorde de bovinos, y la implementación de un par de modelos de alimentación

El confinamiento, la composición de tropas con animales de diferentes orígenes, el tipo de destete, ayuno y el tiempo de transporte son algunos cambios que pueden generar estrés en los animales durante la adaptación.

Una reciente experiencia realizada con terneros destetados, durante el período de acostumbramiento, permitió obtener una ganancia diaria de hasta 1,2 kilos por día, a partir de la implementación de dos modelos de alimentación y asignación de superficie.

Tuvo lugar en Concepción del Uruguay, en la vecina provincia de Entre Ríos, y a experiencia dirigida por María Eugenia Munilla -técnica del Inta Concepción- tuvo por objetivo evaluar dos modalidades de suministro de alimento (diario vs. autoconsumo), y dos asignaciones de superficie (10 vs. 100m2) durante el período de acostumbramiento de terneros en engorde terminal.

De acuerdo as un informe de Noticias Agropecuarias, en un modelo se asignaron 100 m2/animal y con suministro diario de raciones comparado con el autoconsumo durante el período de acostumbramiento al engorde, considerada una etapa crítica en la vida del bovino.

El confinamiento, la composición de tropas con animales de diferentes orígenes, el tipo de destete, ayuno y el tiempo de transporte son algunos cambios que pueden generar estrés en los animales durante la adaptación.



Los animales se distribuyeron según un diseño factorial 2×2 (2 repeticiones con 8 animales cada una), resultando en 4 tratamientos: 100m2/animal y suministro diario (100SD); 100m2/animal y suministro en autoconsumo (100AC); 10m2/animal y suministro diario (10SD); y 10m2/animal y suministro en autoconsumo (10AC).

En los tratamientos, los animales recibieron suministro diario que consistió en una ración y el heno mezclados todos los días por la mañana (ración + heno, asignación al 3% PV).

Y para los tratamientos en autoconsumo, la ración se cargó en los comederos para cubrir la demanda de comida de 3-4 días; el heno se ofreció periódicamente de forma independiente.

La ración de los tratamientos con suministro diario se formuló con 54% maíz entero, 43% maíz molido, 2% urea de liberación lenta (Nitrum 24®) y 1% premezcla mineral (Af Mix, ACA).

La ración de los tratamientos con autoconsumo se formuló con 51% maíz entero, 40% maíz molido, 2% urea de liberación lenta (Nitrum 24®), 6% sal gruesa y 1% premezcla mineral (AF Mix, ACA).

Y la inclusión de sal en la ración de adaptación, permitió el suministro a discreción en comederos de autoconsumo sin riesgos de disturbios digestivos por exceso de consumo.

En todos los casos se inició con una oferta de 45% de heno de alfalfa y su inclusión disminuyó 10% por semana de evaluación. La experiencia tuvo una duración total de 35 días y en la última semana se retiró completamente el heno.

El consumo se estimó a partir de la diferencia entre la oferta y el remanente de la ración ofrecida. Los animales se pesaron a intervalos de 7 días y la oferta de alimento se reasignó en función del PV.

El aumento diario de peso vivo se ubicó en 1,2 kg/animal/día en los tratamientos con 100m2 así como en el corral (10m2) con suministro diario.

Mientras que cuando la ración se ofreció en autoconsumo con el menor espacio fue de 0,9 kg/día, afectando el total de kg ganados y la conversión.

Y el consumo de ración solo fue menor cuando esta se ofreció en autoconsumo y se asignó 100m2/animal.



Asignar mayor espacio y ofrecer la ración en comederos de autoconsumo es una alternativa válida para reducir las cargas operativas y minimizar los niveles de estrés durante el período de acostumbramiento sin afectar los parámetros productivos.