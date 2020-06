La utopía de la mortandad cero se hace realidad para un productor cordobés

Se sabe por definición que una utopía es un plan, proyecto, o un sistema deseable de muy difícil realización. Se sabe que la actividad lechera y puntualmente la crianza de terneros tiene mucho de artesanal, de rutina, donde la tarea humana es vital.

Así las cosas, hablar de mortandad cero en la crianza artificial de terneros es sin dudas, una utopía. Pero la invectiva de los productores argentinos no descansa.

Silvio Bocco es un singular tambero de la provincia de Córdoba.

"Estamos ubicados al Norte de Sacanta a 2,5 kilómetros de la ruta E-52 que une a Sacanta con Arroyito. La clase de suelos que tenemos acá está entre 2 y 3; y los regímenes de lluvia están entre los 700, 800 y hasta 900 milímetros anuales. En su momento esta zona era supertambera, en cada establecimiento había tambos, y luego con el correr de los años la agricultura fue ganando terreno y quedamos muy pocos”, describió en diálogo con TodoAgro.



GENERACION DE

LOS ALIMENTOS

Al explicar cómo genera los alimentos en su establecimiento, Bocco subrayó que "el sistema que yo tengo es un sistema mixto, sobre las hectáreas que trabajo para el tambo hago rotación con agricultura, no hay pasturas como alfalfa, no uso rollo ni megafardos, únicamente trabajo con soja y maíces para picado. Son 320 hectáreas, y uso 18 hectáreas para corralones e instalaciones. Eso se divide en 135 hectáreas en un año para silaje que es para la comida de los 550 animales totales, y la rotación me marca que al segundo año esas 135 pasan a soja y las otras 140 estamos haciendo nuevamente maíz para silaje, entre las 135 y las 140 que se hacen de un año a otro, lo que significa un año y medio de alimentación de animales. Sobre los maíces trillados se hace trigo, se trilla el trigo, se pica y se junta para heno para las jaulas y para el pre parto, la vaquillona de servicio y la preñada. El grano de soja se vende y lo que es maíz para picado es para alimentación de las vacas".



UN FANATICO DE

LA CRIANZA

Al lado de las instalaciones de ordeñe, en un importante levante en el corazón del tambo de Bocco, se levantan las instalaciones de la crianza de terneros.

Bocco se transforma cuando habla de crianza de terneros/as, busca argumentos aquí y allá, arma el prólogo.

Y sobre el tema dijo "hace muchos años que empecé a ver el tema de la crianza de terneros y no me cerraba en sí el tema de la crianza en estaca, ya que veía muchas deficiencias. Probé el sistema de jaulas y tampoco me convencía. En el caso de la estaca es muy rutinario y a veces a los seres humanos la rutina nos mata, ya que es imposible lograr todos los días del año una rutina excelente, además que veía mal tener que estar lavando baldes, corriendo terneros y son sistemas que los maneja el clima, si llueve, si hace calor”.

Y continuó su aproximación al sistema diciendo "luego cuando probé el sistema de jaulas para ver si funcionaba por el reparo que podía llegar a darle, probé con unas 10 jaulas entonces criaba parte de las terneras en estaca, en 2 o 3 jaulas criaba una ternera y en una jaula criaba dos terneras. De todas las que mejor veía era la que tenía dos terneras juntas, había una diferencia de crianza. Con las jaulas sí hacia como mayormente se ven a 1,20 de chapa me quedaba la ternera a 20 centímetros del lomo y se hablaba de estrés calórico, cuando había humedad la chapa goteaba y mojaba a la ternera, en un viento fuerte tenemos que ir a buscar la jaula a 100 metros o más.

"Entonces dije que de chapa no las iba a hacer sino de lona de silo blanca, había puesto la mitad con una puerta que se levantaba, porque si cierro los tres lados no hay correntada de aire. Todo iba bárbaro pero el tema eran los vientos, y por esto fue imposible lograr buenos resultados a lo largo de los años".



CALF FEEDERS

En el mundo algunos años atrás irrumpieron los Calf Feeders.

Se trata de alimentadores automáticos para la crianza de terneros que permiten un comportamiento alimentario más natural, ya que se pueden programar las cantidades permitidas, el alimento líquido se mantiene en buenas condiciones, se puede registrar el consumo y la velocidad de consumo.

Y Bocco vio que formaban parte de una solución integral, pero había que seguir experimentando.

Por ello: expresó "fueron muchos años de prueba porque todo lo fui haciendo yo, si bien tenía gente que me ayudaba pero el seguimiento diario lo hice y lo hago yo. Paso entre 7 y 10 horas observando. Y tengo que agradecer a la gente de ServiTambo cuando en su momento les dije que quería probar el Calf Feeder el CF150 de De Laval si funciona o no. Lo tuve seis meses y me dijeron que debía comprarlo, pero dije que quería tenerlo un año para pasar las cuatro estaciones y ver cómo se van comportando las terneras". Y la gente de ServiTambo le dio el ok.



PRIMERA CERTEZA

Tras el experimento, logró una primera certeza y sobre la misma manifestó "al año yo les dije que no quería este Calf Feeder (CF150), sino el otro porque el que yo tenía no lavaba el chupete, dejaba la leche adentro, y el otro sí lo hacía. En su momento no había y tenían que ver si lo podían conseguir, hasta que lo compré, y es el CF1000 que posee cuatro estaciones de alimentación, y cada una puede alimentar entre 25 y 30 terneros, es decir hasta 120 terneros totales".

A la vez, Bocco quería reproducir en las buenas instalaciones que armó lo que era una vaca para que le provea la leche a los terneros.

"En su momento con la gente de Bauducco había comentado sobre la crianza de armar un pasteurizador y que necesitaba que donde yo sacara la leche de la vaca, viniera por caños, cayera dentro del tacho, yo cierro la puerta, aprieto un botón y eso se pasteuriza y se enfría. Esto a la gente de Bauducco les interesó entonces lo desarrollaron y lo hicieron. Todo funcionó bárbaro, logré lo que yo quería que era armar esa `vaca´ como era en su momento, en su inicio natural. Por algo la vaca tiene la ubre y la teta, está formada de esa manera y uno tiene que seguirla, esa es la línea de la naturaleza. Entonces lo que quise hacer con esa parte es, se ordeñan generalmente las vacas de calostro o con tratamiento, o si falta leche se agrega, el lote fresco pasa siempre al último, se saca la leche cruzando la manguera, a la del equipo de frio la pasan al pasteurizador, ponen los litros que van, cierran la tapa y aprietan el botón y se pasteuriza, luego se enfría. Y en la leche del buffer tengo la del ordeñe anterior que le está dando a las terneras entonces cuando se termina uno tiene un sistema de automatización, así que no hay que esperar para que alguien les de la leche, está todo automatizado", puntualizó Bocco.



INSTALACIONES

Bocco hizo unas excelentes instalaciones techadas, ya que si bien la provisión es automatizada, la crianza es colectiva, en corrales con paja en el piso, donde a los terneros se los ve muy cómodos.

"Lo que yo veía en estaca y jaula versus el Calf Feeder es que el ser humano tiene que intervenir lo menor posible en la crianza de las terneras. El tema es que es un conjunto, todo encerrado y pasteurizado, de ahí el Calf Feeder es el que se encarga de alimentar la ternera, uno puede programar el plan que quiere por cada ternera, esto sirve para ir probando sistemas y compararlos entre sí, viendo la diferencia para mejor", argumentó el productor cordobés.



LA MORTANDAD

Al hablar de los niveles de mortandad, Silvio Bocco señaló que "las pruebas con crianza de terneras en guachera en estaca veníamos del 7%, 8% y hasta el 10% de mortandad, es un sistema muy inestable. Con el primer Calf Feeder bajamos a 5% y después a 2%, pero en todo ese trayecto, yo encontré la forma para evitar muertes. Cuando una ternera generalmente entra todos dicen que mueren por neumonía o diarrea, pero en realidad es deshidratación en el 90% de los casos. El tema de la crianza yo he logrado que con este Calf Feeder desde el 2018 no haya mortandad en guachera, aunque si tengo muertes en preparto. Por ahí yo tengo terneras que nacen con alguna deficiencia y las tengo 15 días, si no mejora esa deficiencia la saco porque a mí no me sirve como productora, trabajo solamente con terneras que sean viables", indicó al explicar el número.