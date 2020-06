¡Reduce tu huella de carbono! SUPLEMENTO RURAL 04 de junio de 2020 Redacción Por 5 DE JUNIO DIA DEL MEDIO AMBIENTE

Falta un día para esta fecha, pero de todas maneras me pareció muy importante recordarla para ya ponernos en camino y cumplir con algunas de estas cositas que detallo a continuación. Recuerden que si todos aportamos nuestro granito de arena lograremos hacer una gran montaña.



10 formas de reducir tu huella de carbono



1. Utiliza menos la secadora de ropa. Los tendederos y los rack de secado son una opción amigable con el planeta.

2. Desconecta el cargador de tu celular.

3. Mantén limpio tu refrigerador.

4. Saca la bicicleta, camina, usa el transporte público

5. Utiliza bolsas de tela para tus compras

6. Regresa al termo para llevar líquidos

7. Reduce la ingesta de carnes.

8. Mantén tu automóvil en buen estado.

9. Adopta plantas autóctonas

10. Recuerda las tres erres Busca tener presente siempre el significado de las tres erres y procura aplicarlas siempre que puedas: Reduce, Reutiliza y Recicla.



Me gustó tanto este artículo que voy a ir explicando cada uno de los ítems, según yo entiendo, cada uno podrá agregar algo más si les parece.



1-que mejor que colgar nuestras prendas al sol, es un placer recogerlas y notar las fibras frescas secadas al sol y al viento.

2-aunque no lo crean si dejamos nuestros artefactos enchufados o en posición “ON” el consumo va sumando, aunque poco pero si sumamos lo de todo el país, hace un número considerado.

3-menor cantidad de bebidas y alimentos, menor energía consumida por nuestras heladeras, y ni contarles cómo se reduce el “picoteo”; así que doble el beneficio.

4-estos días fríos ideales para sacar la bici o poner nuestras piernas en acción. Otra cosa que nos beneficia triplemente, hacemos ejercicio, consumimos menos combustible y nos calentamos.

5-seguro que tenés un montón de bolsas de tela y siempre te las olvidas, colocas en el baúl del auto así no tendrás más excusas.

6-por favor vasta de plásticos, con solo dar una vuelta por las afueras de Rafaela veremos las cunetas llenas de botellas plásticas….

7-bueno acá me cuesta un poquito pero si nos ponemos las pilas verán cuantas comiditas podemos hacer prescindiendo de las carnes.

8-por supuesto, esos autos que van adelante nuestro y vemos que contaminan nuestro aire, díganme si no da ganas de parar y decirles algo… que no sea tu caso por favor

9-este es mi tema en particular, y cuanto me cuesta hacerle entender a mis clientes y amigos que es mucho más fácil mantener una planta autóctona que otra, la primera casi crece sola…

10-Reduce: todo lo que puedas, comida, electricidad, combustible, cartones, plásticos, etc.



REUTILIZA:

Las bolsas, los papeles, los frascos, las latas, etc



RECICLA:

Ultima moda, no tirar nada ya que lo podes reconvertir de mil maneras.



Espero te haya gustado el artículo y a poner en práctica, entre todos podemos.



Ing. Agr. Maria Paula Berta

(Fuente: National Geographic)