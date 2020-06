La niñez y la adolescencia en situación de conflicto con la ley penal, el tema abordado Locales 04 de junio de 2020 Redacción Por En el encuentro se abordaron las diferentes realidades intrafamiliares de esos jóvenes así como las distintas posibilidades de implementar programas y lograr el correcto funcionamiento de las instituciones que permitan reducir los riesgos a los que se encuentran expuestos.

Con eje central en la temática sobre la niñez y la adolescencia en situación de conflicto con la ley penal, el intendente Luis Castellano encabezó una reunión de la Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad a la que sumaron miembros de la justicia de menores instituciones afines.

En el encuentro se abordaron las diferentes realidades intrafamiliares de esos jóvenes así como las distintas posibilidades de implementar programas y lograr el correcto funcionamiento de las instituciones que permitan reducir los riesgos a los que se encuentran expuestos.

La reunión se llevó a cabo en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela y participaron, además del Intendente, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; las juezas del Juzgado de Primera Instancia Distrito Menores de nuestra ciudad, María Feraudo de Platini y Laura Lencina; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el jefe de la Unidad Regional V de Policía (URV), Claudio Romano; el subjefe de la URV, Ariel Palomeque; la titular de la Delegación Rafaela de la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, Jorgelina Donatti; el representante de la Secretaría de Gestión Social e Institucional de la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Bruno Rossini; la auxiliar social para el Juzgado de Menores de los Tribunales de Rafaela, Mariana Allassia, entre otros.

A su vez, la Mesa de Coordinación Institucional de Seguridad, a partir de la lectura sistemática y periódica realizada sobre la situación delincuencial en Rafaela, le acercó a las Juezas de Menores información que pueden tener impacto positivo en las investigaciones en curso que se tramitan en sus respectivos Juzgados. Además, planteó una agenda de reuniones mensuales en la que se continuará con la temática abordada.



Finalizada la reunión, Maximiliano Postovit manifestó: "Nos llevamos algunos estudios para trabajar de manera articulada como así también algunas falencias que encontramos en estos últimos años en los cuales, tanto Libertad Asistida como Casa del Adolescente, no están funcionando como deberían. Así que se van a realizar todas las gestiones posibles para poder articular y trabajar de manera efectiva con esta problemática".



Por su parte, Jorgelina Donatti expresó que "fue muy positivo que nos hayan convocado para articular acciones con respecto a la juventud en conflicto con la ley penal". "Con las juezas de menores y representantes del programa Libertad Asistida hablamos de la situaciones de los adolescentes punibles y no punibles. La idea es trabajar con el objetivo de la reducción de riesgos y daños en las situaciones más complejas. Prevenir que cometan acciones más graves de las que pudieron cometer en un principio. La propuesta tiene que ver con la alfabetización, lo lúdico, espacios socio terapéuticos donde ellos puedan trabajar en el manejo de sus frustraciones y otros sentimientos", manifestó Donatti.



Finalmente, María Feraudo manifestó que "en este momento se está logrando interpretar desde otro ámbito, que no es la justicia de menores, cuáles son las necesidades y hacia donde debemos dirigirnos con respecto a la atención de ellos. Ocuparnos ya desde temprana edad para que no lleguen después al Juzgado en la edad que son punibles sino que puedan ser abordados de más temprana edad".

"Se está encarando también desde la Municipalidad el tema de Casa del Adolescente y Libertad Asistida para que logre un funcionamiento que se vea reflejado en los niños. Sumar propuestas en estos encuentros me parece muy interesante, la mayoría de las veces fuimos convocados y cada uno desde su ámbito tiene que hacer algo para lograr que esto empiece a funcionar. Desde el Municipio, la Policía, el Juzgado debemos tratar de encarar entre todos la problemática de los menores", expresó Feraudo.