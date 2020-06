Sanguinetti en Banfield Deportes 04 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En medio de la suspensión de la temporada debido a la pandemia del coronavirus, en Banfield tomaron la decisión de no renovarle su contrato como entrenador a Julio César Falcioni, quien seguirá como manager a partir de diciembre. Y si bien esta noticia le dolió a los hinchas, quien tomará la posta del Emperador será nada menos que Javier Sanguinetti, que ayer fue presentado como nuevo DT.

El Archu no solo es un viejo conocido del Taladro, donde defendió los colores durante 18 años y posee el récord de presencias con 485 partidos, sino que también formaba parte del cuerpo técnico de Falcioni hasta antes de su salida. Esta tarde, el ex zaguero de 49 años fue presentado de manera oficial mediante una conferencia de prensa hecho por la plataforma Zoom a la que también se sumó la presidenta de la institución, Lucía Barbuto.