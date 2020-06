En España será fútbol sin público Deportes 04 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA) - Luego de que el presidente de Las Palmas dijo que su equipo jugaría con público, las autoridades españolas aclararon que no se aceptará la presencia de espectadores en los partidos de cualquier categoría. "Es imposible. La verdad es que hay muchas consideraciones al respecto pero la más esencial es deportiva: hay que respetar la integridad de la competencia porque es algo en lo que nos esforzamos mucho. No se puede ir a los estadios, el acuerdo con la Liga fue reanudar a puertas cerradas y así será", sostuvo Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes de España.

En declaraciones a la Cadena SER, la funcionaria se refirió así a las palabras del presidente de Las Palmas, Miguel Angel Ramírez, quien dijo que su club -que milita en el ascenso español- recibirá al Girona con público en las gradas. No obstante, las autoridades españolas aclararon que la reanudación de la actividad se hará sin público, desde el próximo 11 de este mes, y a puertas cerradas, en el marco del nuevo protocolo por la pandemia de coronavirus que afecta a casi todo el mundo.