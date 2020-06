La trayectoria de Susana Merke Deportes 04 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SUSANA MERKE.

La primavera de 1958 me vio nacer en la localidad de Susana, en la llanura santafesina.

Con el paso de los años la Escuela "Simón de Iriondo" me abrió sus puertas para cursar la primaria, y luego la ciudad de Rafaela me recibió en su antiguo Colegio Nacional para realizar el Bachillerato.

Mi inquietud por las letras me llevó a trasladarme a la ciudad de Santa Fe, donde la Universidad Nacional del Litoral me permitió ingresar al Profesorado en Letras. Mi mundo ya no era el mismo y partí a la Capital Federal.

Allí dicté cátedras en Literatura Argentina, Americana y Española durante trece años, y a fines del siglo XX regresé a mi tierra natal. Ejercí en Escuelas Medias y hace varios años sentí el llamado de la escritura.

Recibí distinciones en diferentes concursos, colaboro con una revista literaria internacional "Resonancias.org", y el 16 de junio de 2018 presenté mi primera novela: "Las voces del pasado no mueren". Otro camino se abrió y comencé a recoger los frutos.

En abril de 2020 presenté virtualmente mi segunda novela "El Elegido. Cien años de agonía en el chaco santafesino" para rescatar del olvido una historia que nos pertenece.