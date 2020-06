La Provincia inscribe para la asistencia económica

En el marco del Plan de asistencia financiera para sectores productivos y clubes, el gobierno de la provincia de Santa Fe inició la inscripción a la asistencia económica no reembolsable a los titulares de establecimientos, locales y servicios que no hayan sido incorporados en ninguna de las medidas económicas nacionales y provinciales de apoyo al sector productivo, y que no fueron exceptuadas en ninguno de los decretos nacionales y provinciales del aislamiento social, preventivo y obligatorio de la emergencia Covid-19.Los rubros alcanzados son gimnasios, centros de pilates y yoga, salas de baile y danzas, escuelas de artes marciales, boxeo, canchas de fútbol 5 y paddle, peloteros, salones privados de eventos, transportes escolares, escuelas de conductores, jardines maternales no oficiales, talleres y salas culturales, y otros rubros que la autoridad de aplicación considere.Los requisitos que deben cumplir para solicitar el aporte son no encontrarse en ninguna de las actividades exceptuadas y en funcionamiento; registrar facturación nula desde el 20 de marzo al 31 de mayo de 2020; no haber obtenido asistencia económica o crediticia de ninguna de las siguientes medidas económicas adoptadas por los gobiernos nacional y provincial: asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP); créditos para monotributistas a tasa 0%; crédito bancario con la tasa del 24% para pago de salarios o capital de trabajo; crédito no bancario de mutuales al 24% en convenio con el gobierno provincial; y crédito con agencia o asociación para el desarrollo al 13%.Las solicitudes se harán a través de la página web del gobierno de Santa Fe, www.santafe.gob.ar, en los links de Coronavirus, completando el formulario respectivos, debiendo incluir todos los datos solicitados. La aprobación de las solicitudes se realizarán luego del cruce de datos con la AFIP, con API, y con demás organismos que disponen de información para tales fines, además de la colaboración que se solicitará a los municipios, comunas y entidades del sector comercio y servicios radicados en las localidades donde tengan asiento los solicitantes.La confirmación de aprobación o rechazo del trámite de solicitud, se realizará vía mail a la casilla de correo electrónico informada en el formulario.En el contenido se determinará si fue aprobada o rechazada, y en el primer caso el monto asignado de acuerdo a la evaluación de los requisitos y criterios de escalas que se detallan en las bases y condiciones. Para solicitar más información enviar mail a [email protected]