Delia y Gustavo, dos simpáticos médicos de bolsillo*

En qué consiste la cuenta “Delia y Gustavo”

Hablamos de temas de salud prevalentes y lo hacemos desde la perspectiva de la Medicina General/Familiar.

Qué temas desarrollamos hasta ahora

¡Un montón! Cansancio, acidez, resfrío, conjuntivitis, ronquidos, dolor de cabeza, desmayo, pelado, viagra, resaca, infección urinaria, dolor de oído, coronavirus -obviamente- y ahora estamos desarrollando un tema muy específico de nuestra especialidad: el contexto.

Cómo resultó la propuesta con la gente

Recibimos un montón de consultas. Nuestra estrategia es que las consultas sean por privado y no a la vista, como ocurre en otras cuentas de Instagram, ya que respetamos mucho la intimidad y la privacidad de las personas que nos escriben. Periódicamente posteamos un tema. Lo elegimos entre los que más aparecen en los consultorios de los médicos de familia. En ese posteo hacemos una breve descripción y presentación del tema y abrimos el espacio para que nos hagan preguntas. Después hacemos un resumen de las preguntas más frecuentes e interesantes y las contestamos. De este modo, el posteo inicial se va enriqueciendo con la participación de nuestros seguidores y termina quedando un texto muy valorado y que se comparte mucho. Como Instagram es una red social mayormente joven, priorizamos los temas que les interesan a ellos. De hecho, fue impresionante la cantidad de preguntas que nos hicieron con relación al uso del viagra, los tratamientos para no quedarse pelado y la resaca.

Los jóvenes preguntaron por el viagra

Sí, todo el mundo sabe que muchos jóvenes usan viagra pero para la mayoría de los médicos este es un tema poco hablado y en la literatura oficial se considera un uso inadecuado. Lo que intentamos hacer es corrernos un poco de la típica discusión entre lo que está bien y lo que está mal -en la medida de lo posible y sin incurrir en la ilegalidad- y escuchar las preguntas y contestarlas tratando de abstenernos de nuestros prejuicios. No nos interesa juzgar a los demás y nos gusta informar acerca de lo que se sabe, lo que no se sabe y también de las contradicciones y desavenencias que existen muchas veces entre las diferentes miradas médicas acerca de un mismo tema.

¿Es peligroso que un joven use viagra?

La verdad que no.

¿Sin receta médica?

Todos sabemos que muchos remedios en la Argentina se consiguen sin receta. Nosotros valoramos la figura del médico de confianza y siempre decimos que es mejor consultar antes de usar un fármaco o un tratamiento, pero también valoramos la autonomía de las personas para decidir y, en el caso del sildenafil -el nombre técnico del viagra-, no parece haber evidencia de peligro con su uso y muchos jóvenes lo consumen en forma recreativa. - No recomendamos la automedicación, pero tampoco la demonizamos. Para nosotros es primordial empoderar a la gente en su autocuidado y les damos herramientas para hacerlo, para poder decidir si tienen que consultar a un profesional o no, para poder hablar con su médico contando con información confiable y también les brindamos datos concretos de cómo proceder para resolver problemas sencillos. Nunca dejamos de mencionar que lo ideal es contar con un médico de confianza que conozca al paciente, que tenga en cuenta su contexto y sus preocupaciones y que pueda realizar un seguimiento. El seguimiento y el “ajuste” son fundamentales en medicina y no pensamos que puedan reemplazarse por médicos virtuales o que operan desde una red social, pero como sabemos que no todas las personas cuentan con un médico de confianza nos ocupamos de describir herramientas concretas para resolver problemas sencillos. Cuando una persona nos consulta y vemos que este “ajuste” es imprescindible, no avanzamos con las recomendaciones y la remitimos a que realice una consulta médica.

¿La gente puede resolver problemas con nosotros sin ir al médico?

Puede ser… Es cierto que brindamos información detallada para resolver problemas en forma autónoma -por eso hablamos de empoderamiento- pero igual repetimos siempre que la figura del médico de confianza es irreemplazable. A quien sí nos encantaría reemplazar es a Google. Nuestro principal lema es “No googlees más tus síntomas, preguntales a Delia y Gustavo”. Google sí nos parece una herramienta no recomendable para orientar a una persona preocupada por un síntoma. Nuestros colegas de carne y hueso tienen miles de consultas de pacientes súper angustiados porque googlearon sus síntomas y están convencidos de que tienen algo muy grave.

La información sobre temas médicos que hay en Google

No es que sea mala, es excesiva, no está jerarquizada, suele priorizar los diagnósticos graves y, decididamente, nunca tiene en cuenta el contexto de quien busca. Además del lema “No googlees más tus síntomas” tenemos otro que también nos gusta mucho: “Delia y Gustavo en acción y reflexión”.

Una reflexión final

Nos gustaría remarcar que para nosotros es muy importante que las personas se adueñen de su cuerpo. En este contexto de cuarentena obligatoria y de un virus que pone en riesgo la salud pública, los cuerpos están necesariamente bajo la órbita del Estado y de la Salud Pública y nos parece que está muy bien eso, que el bien común se impone al deseo individual, y hay muchas cosas que no nos gustan, como los niños encerrados o los adultos mayores tratados como niños que tienen que pedir permiso para salir a la calle, pero no podemos ni queremos juzgar banalmente a los que toman esas decisiones. Nuestra contradicción actual es que Delia y Gustavo es un proyecto que tiene como principal objetivo empoderar a las personas para que dispongan de su cuerpo y en este contexto de pandemia eso no se puede. ¡Pero, como somos médicos que tenemos en cuenta el contexto podemos reflexionar y actuar sobre esta contradicción sin juzgar las acciones de las personas y aceptando la incertidumbre y la complejidad!

*El texto pertenece a la entrevista realizada por Raúl Vigini a Delia y Gustavo médicos virtuales

Delia y Gustavo son médicos animados que ponen en diálogo inquietudes generales sobre la salud acerca de temas cotidianos, en forma pública y gratuita. Son “médicos de bolsillo” que le hablan directamente a la audiencia y contestan preguntas acerca de temas relacionados con la salud y el cuerpo. Ambos consideran que en Internet hay demasiada información y por eso su lema es “no googlees más tus síntomas, preguntanos a nosotros”. Este intercambio busca empoderar a la persona que pregunta reconociendo que la medicina no es solo conocimiento sino también creencias y rescatando el vínculo con la figura del “médico de confianza”. Delia y Gustavo “en acción y reflexión” intentan salir del modelo clásico donde la medicina “sabe todo y baja línea” y ofrecen una mirada menos taxativa valorando la incertidumbre y la fragilidad de la tarea médica.

Este es un proyecto desarrollado por el Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria (SMFyC). Hospital Italiano de Buenos Aires y la Fundación MF.

Responsables: Area de Contenidos. Médicos Paula Carrete y Esteban Rubinstein. Diseño y gestión: Agostina Bonanata. Jefa del SMFyC: Karin Kopitowski.