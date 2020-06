ACDICAR entregó los primeros créditos para micro y pequeñas empresas locales Locales 03 de junio de 2020 Redacción Por 21 emprendedores afectados en el funcionamiento de sus negocios recibieron apoyo crediticio para afrontar un momento crítico. Hay más de 60 solicitudes en proceso. Provincia, Municipio y ACDICAR articulan este programa que ayuda a micro y pequeñas empresas de los sectores comercial, industrial y de servicio.

FOTO PRENSA MUNICIPAL EN EL CCIRR. Marcos Corach, Luis Castellano, Andrés Ferrero y Gabriel Gentinetta durante la entrega de los créditos.

La Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR) realizó ayer al mediodía la primera entrega de asistencia financiera destinada a 21 micro y pequeñas empresas que vieron afectado el desarrollo normal de sus labores ante la emergencia sanitaria decretada por la presencia del coronavirus.

En la actividad, que se desarrolló de forma mixta (presencial e interactiva) en las instalaciones del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), participaron el intendente Luis Castellano; el presidente del CCIRR, Andrés Ferrero, y el presidente de ACDICAR, Marcos Corach. En ese marco, la reunión se concretó contemplando los protocolos vigentes (obligatorio de barbijo/tapaboca, alcohol en gel y distanciamiento social).

La asistencia financiera consiste en el otorgamiento de una línea de crédito de cercanía con tasa subsidiada. Se sustenta en un fondo rotatorio que se retroalimenta con la devolución paulatina y programada de los préstamos realizados. Los beneficiarios pueden destinarla a la compra de materia prima e insumos, pago de sueldos, alquileres y servicios y otros gastos estructurales.

Es un ejemplo más de la fuerte articulación pública – privada que sostiene el entramado productivo de nuestra ciudad, en este caso particular, acompañando al sector comercial, productivo y de servicios ante la adversidad provocada por la pandemia COVID-19.

Adquiere importancia el rol tomado por el Estado provincial y municipal con su presencia, impulso y acompañamiento y el de la Agencia de Desarrollo ACDICAR como brazo ejecutor de las acciones.

En esta entrega de créditos, los rubros beneficiados son: centro de estética; vidriería; diseño de packaging y envases; comercio de indumentaria femenina; gimnasio; psicología; servicio de sonido; iluminación y vídeo eventos; salón de fiestas infantiles – pelotero.



IMPULSO

Castellano destacó “el impulso económico que significan estos primeros créditos que la Agencia para el Desarrollo ACDICAR le otorga a emprendedores que tienen dificultades porque no pudieron trabajar”.

“Hay que valorar la institucionalidad. Esto es lo que siempre decimos que potencia Rafaela. En este caso, el vínculo público – privado con ACDICAR y el Centro Comercial permitió otorgar crédito a pequeñas empresas para que puedan afrontar sus gastos fijos como el alquiler, la energía eléctrica, de un empleado o empleada y que de a poco puedan recomenzar”, mencionó el Intendente.

“Esto es el Estado cerca. Acompañando, escuchando la problemática que están viviendo. Pidiendo que cumplan y nos ayuden con los protocolos, que controlen a los clientes, que aporten a una nueva normalidad, a una nueva manera de hacer las cosas porque todos deberemos entender que no volveremos más a la realidad anterior a marzo. Tendremos que empezar a trabajar con una lógica diferente”, expresó el mandatario.



DECISION

Con respecto a la entrega de créditos de este martes, el senador provincial, Alcides Calvo, dijo que "es de destacar la decisión del gobernador Omar Perotti de destinar estos recursos en toda la provincia para reactivar la actividad económica, especialmente a las pequeñas empresas y a los emprendedores, que se han visto afectados por la pandemia de coronavirus”.

"Tanto a través de ACDICAR como de la Asociación Regional para el Desarrollo se están instrumentando estas líneas de créditos de apoyo a la producción y al empleo para que en nuestro Departamento Castellanos pueda llegar a cada ciudad y localidad", manifestó.



CERCANIA

A su tiempo, Marcos Corach consideró que “hoy estamos presentado una línea de préstamos de cercanía en la que busca atender aquellas necesidades financieras de urgencia que ha provocado la pandemia y el consecuente parate de actividades. Son préstamos para personas y/o micro empresas de todos los rubros afectadas por el cierre total de sus actividades y que no cuentan con otros ingresos para hacer frente al sostenimiento de su actividad económica”.

“La creación de esta nueva línea de créditos me gusta enmarcarla en una frase que es de cabecera para nuestra gestión desde hace mucho tiempo y que también lo es para el presidente Alberto Fernández y para el Papa Francisco: Nadie se salva solo.

No existe la salida enteramente individual en el marco de la sociedad que promovemos. Una sociedad más justa, más solidaria y con oportunidades para todos. Y mucho menos esa salida es viable en un contexto como el actual, donde juntar esfuerzos y capacidades es tan vital”, dijo.

Corach sostuvo que “necesitamos coordinación, cercanía, empatía y solidaridad. Y ese es el lugar que le damos, no solo a estos créditos, sino también al estado mismo: el de la presencia. El Gobierno de la Provincia aporta 125 millones de pesos en todas las agencias para el desarrollo. Estos créditos son nuestra forma de estar cerca, de decir acá estamos. Acá estamos con un Estado presente, que se vincula con la sociedad, que dialoga y articula con el sector privado en el marco de un proyecto de desarrollo que tiene lugar para todos”.

“Eso es ACDICAR; la confluencia del Estado y de los sectores productivos de Rafaela en pos de un proyecto de ciudad. Hoy nos toca acercar una mano para que todos puedan sostenerse en medio de esta emergencia. Pero esperamos que muy pronto lo que nos toque sea sentarnos a una mesa todos juntos para, cada uno desde su lugar, trabajar y asumir el desafío de la construcción de un mejor futuro para esta ciudad que tanto amamos”, mencionó.



ARTICULACION

Luego del encuentro, Andrés Ferrero subrayó que el encuentro “significó la reapertura de nuestra entidad para trabajar en concreto en esta base ya que lo veníamos haciendo en forma virtual”.

“Venimos articulando con la Agencia ACIDCAR, en la que participamos, una línea de préstamos específico para quienes están sufriendo los mayores efectos de la crisis por la pandemia y de los que no tienen la posibilidad de estar bancarizados o con algún soporte de este tipo”, señaló.

Estuvieron también presentes en el encuentro el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo de la Provincia de Santa Fe, Fabricio Medina; el secretario de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad, Diego Peiretti; el director general del CCIRR, Iván Acosta; el vicepresidente de ACDICAR, Gabriel Gentinetta; el gerente de ACDICAR, Daniel Frana; titulares beneficiarios y beneficiarias de créditos, entre otros.



VINCULO

Además, Diego Peiretti manifestó su intención de que “esto sea el comienzo de un vínculo producto de esta pandemia. Vemos una gran necesidad de comercialización mediante el uso de plataformas digitales y también la demanda de formación en estos temas. Ya hicimos dos charlas; una sobre Mercado Libre y la otra con Tienda nube. Vamos a seguir en un proyecto que armamos con UNRaf, la Municipalidad, el Centro Comercial, la Cámara de Desarrolladores Informáticos y se llama Negocios Digitales. Como estas, una serie de actividades que permitan conocer cómo trabajar mejor nuestras redes sociales, los instrumentos de pago digitales, todas las partes de envío y demás”.

“Creo que va a ser muy interesante, van a ser actividades gratuitas. Por eso los invitamos a que puedan participar y que este crédito sea una parte y todo el esquema de formación sea otra parte”, señaló el funcionario.

Por último, Fabricio Medina declaró que”esto nos genera sensaciones encontradas; por un lado estar otorgando un financiamiento y, por el otro, saber que este financiamiento va atender parte de una emergencia que fue producida por esta pandemia. Esta dinámica nos obliga a cambiar permanentemente las reglas del juego porque, como bien dice nuestro gobernador Omar Perotti, estamos frente a un enemigo que no conocemos”.