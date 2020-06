Podría ser el primer gran encuentro de los famosos en la post cuarentena Información General 03 de junio de 2020 Redacción Por Luis Ventura mantuvo una reunión con los ejecutivos de El Trece por la fiesta de APTRA. Falta de presupuesto, protocolo sanitario, y una certeza que llega con una incógnita: este año se hace, ¿pero el que viene, sin ficciones en marcha?

Por Adrián Pallares



La pandemia en primer lugar, y el confinamiento social como su consecuencia, pusieron en pausa a la industria del entretenimiento en todo el mundo. Y Argentina no fue la excepción: pasó la mismo con el teatro, las ficciones y los ciclos televisivos en los cuales hay contacto entre los participantes con los conductores o panelistas.

En esta lógica también quedó inmerso el Martín Fierro, la clásica premiación que la Asociación de Periodistas de Televisión y Radio (APTRA) realiza cada año. Tenía prevista hacerla el 10 de mayo, pero en su momento quedó postergada. Sin embargo, y a pesar de una cuarentena que todavía no tiene fecha probable de finalización, ya se retomaron las charlas entre los organizadores para que pueda efectuarse en agosto.

En la tarde del lunes Luis Ventura, titular de APTRA, mantuvo una reunión con Pablo Codevilla y Coco Fernández, responsables junto a Adrián Suar de la programación de El Trece, el canal que tiene apalabrada la transmisión de la ceremonia de este año.

El encuentro tuvo como objetivo principal reanudar las conversaciones para ver cómo y cuándo se podría hacer la entrega, y en qué condiciones sanitarias. “La charla fue de lo más amena. Y se empezó a avanzar en una fiesta pensada en un principio para agosto”, según aseguraron fuentes del canal.

“Lo concreto es que yo quiero que la entrega se haga sí o sí, sin importar dónde -le dijo Ventura a Teleshow-. Por supuesto, cumpliendo las medidas de seguridad necesaria en estos tiempos de COVID-19. Con el canal está todo perfecto de palabra; solo falta firmar el contrato y que abonen el adelanto de lo que se cerró por los derechos de la transmisión de la ceremonia de entrega”.

Si bien se avanzó en prever una celebración con menos invitados de lo habitual, y con distanciamiento social y medidas previstas para la desconcentración de los asistentes una vez que termine la transmisión, no se llegó a nada concreto. En caso de que El Trece decline de encargarse de la transmisión, Telefe estaría interesado en tomar su lugar.

Otro dato que maneja en APTRA: los Martín Fierro fueron cotizados con el mismo presupuesto del 2018, la última vez que fue emitido por la señal de Constitución. De ese modo, inflación mediante, se recibiría una suma considerablemente menor a la de 2019.

Ventura resaltó el “concepto” de que APTRA está “herida de muerte”. La entidad tiene un gasto fijo, entre obra social de sus socios y los servicios de la sede, de 1.200.000 pesos. Y por eso necesitamos recaudar. Por suerte tenemos cerrado varios Martin Fierro: el del campo, el federal , el de la moda y el latinoamericano. APTRA vivirá con los adelantos de pago de todas esas fiestas, que se harán cuando se pueda”.

No obstante, Ventura mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo. Y no duda que la entrega del Martín Fierro se hará. En verdad, lo que más le preocupa al presidente de APTRA es el 2021, ya que a este paso no habrá producciones de ficciones y varios rubros quedarían desiertos. Pero el inquieto Luis ya tiene una idea para tratar de cubrir esa ausencia de novelas y comedias con actores: “Estamos pensando en incluir un premio a las plataformas y galardonar a las ficciones de Netflix, Amazon y otras plataformas que emitan y produzcan ficciones. Pensamos que ahí podremos compensar la ausencia de productos locales. Igual, es una idea nomás. Habrá que ver como avanza la segunda mitad del año”.

De esta manera, a pesar de la pandemia y la cuarentena, el Martín Fierro sigue adelante. Tarde o temprano será entregado durante el 2020 para homenajear a las producciones televisivas del 2019. Si todo sale como se espera, será la primera gran reunión con famosos post cuarentena.