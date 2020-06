Recorrida de Michlig junto a Rajmil Región 03 de junio de 2020 Redacción Por Felipe Michlig, senador provincial por este Departamento visitó centros de aislamiento acompañado por Guillermo Rajmil, sub secretario de Salud, y otras autoridades.

El pasado lunes, el senador Felipe Michlig y el sub-secretario de Salud de la Provincia, Guillermo Rajmil, -junto a otras autoridades- relevaron centros de aislamientos de 8 localidades del departamento San Cristóbal, de un total de 17 centros dispuestos desde el Comité de Crisis por la pandemia del Covid-19. También se inspeccionaron el estado de ambulancias “para tenerlas en perfectas condiciones de funcionamiento”.

La gira de la comitiva oficial incluyó las localidades de Capivara, Constanza, Moisés Ville, Palacios, Colonia Bossi, Curupaity, Las Palmeras y Soledad. También formaron parte del conjunto de las actividades el Diputado Provincial Marcelo González, el Senador Suplente Edgardo Martino; el Asesor Técnico de Emergencias, Hugo Ingaramo, el dirigente Marcelo Airaldo, entre otros, difundió El Departamental.



Recorrida

Con la recorrida por las ocho localidades, las autoridades mencionadas terminaron de supervisar los 17 centros de aislamientos dispuestos desde el Comité Departamental de Emergencia en coordinación con las autoridades provinciales “para posibles pacientes por contagio de coronavirus que puedan registrarse a futuro y que no requieran de internación hospitalaria, y que sí tengan un lugar seguro para que no propaguen el virus”.

En las distintas localidades visitadas la comitiva fue recibida y acompañadas por los Presidentes Comunales y demás autoridades locales: Capivara (Cristian Suanes), Constanza (Claudio Cuaranta), Moisés Ville (Vice presidente Cristian Delbino y la tesorera Rocio Celli), Palacios (Lucas Bussi), Colonia Bossi (Gustavo Capella y su par de 2 Rosas y La Legua, Hugo Frank), Las Palmeras (Roberto Buratto y su par de Monigotes, Marcelo Gerosa), Curupaity (Gustavo Dalmasso) y Soledad (Rolando Ortiz).



“Trabajo coordinado y efectivo”

Durante la recorrida el sub-secretario de Salud de la Provincia, Guillermo Rajmil señaló que “desde la Provincia ya se amplió significativamente el número de camas críticas, y este Departamento es un ejemplo en cuanto al trabajo coordinado y efectivo que se lleva adelante. Hoy con el Senador terminamos de visitar todos los Centros de Aislamientos que cumplirán una función fundamental por si se llegarán a registrar casos positivos de coronavirus. El departamento está perfectamente preparado para cualquier contingencia”.

Por su parte Michlig sostuvo que “desde el principio de la pandemia nos preparamos de la mejor manera para afrontar cualquier escenario posible, organizándonos, trabajando con solidaridad y articulando desde el Comité de Emergencia muchísimas respuestas y acciones con todos los estamentos del Estado, tanto local, provincial como nacional. Hoy contamos con 17 centros perfectamente acondicionados (ojalá que no sean necesario usarlos), además de valiosos y sofisticados elementos de prevención, que fuimos entregando en estos meses, como por ejemplo barbijos N95 3M, termómetros láser, protectores faciales, diversos elementos de seguridad e higiene, etc.”



Estado de ambulancias

Finalmente el Senador recordó que “semanas pasadas habíamos reclamado desde el Comité departamental de Emergencia sobre la necesidad de reparar algunas ambulancias, y en esto también fuimos avanzando positivamente. También recientemente llegó una en excelente estado para el Hospital de Ceres”.

“Hoy en el departamento hay 14 ambulancias de alta complejidad y otras 13 de baja y mediana complejidad. Queremos que todas estén en perfecto estado de funcionamiento, porque en caso de registrarse alguna emergencia extraordinaria siempre se deben hacer derivaciones a centros de salud de mayor nivel”.