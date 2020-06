"No sé cuánto tiempo nos va a llevar recuperarnos" Deportes 03 de junio de 2020 Redacción Por Santiago Lange pidió por la vuelta a los entrenamientos de los atletas que apuntan a los Juegos Olímpicos.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Santiago Lange, medallista dorado en vela en Río de Janeiro 2016, alzó ayer la voz por los deportistas olímpicos que están imposibilitados de entrenar en condiciones debido a la pandemia del coronavirus y pidió soluciones para poder cumplir con la "enorme responsabilidad" de representar a la Argentina en Tokio 2020, dentro de un año.

"Estamos entrenando pero en casa y llega un momento que no podés seguir, en nuestro caso necesitamos un río o una pileta, porque se pierde todo. A nadie le va a gustar que la Argentina no traiga medallas en un Juego Olímpico, y no queremos escudarnos en que hubo una pandemia", reconoció Lange, de 59 años, ganador además del bronce en Atenas 2004 y Pekín 2008, ambas junto a Carlos Espínola.

El velista, oriundo de San Isidro, admitió no recordar "haber estado tanto tiempo parado" y que ya no sabe cuánto les va a llevar recuperar la preparación perdida. "El 10 de marzo volvimos de España, ya no sé cuánto tiempo nos va a llevar recuperarnos, no recuerdo haber estado tanto tiempo parado. Entiendo la pandemia que no sabemos bien lo que es ni lo que hay que hacer, pero también hay que ser creativos respetando a la población", pidió en declaraciones televisivas.

Lange habló por primera vez sobre la situación de los deportistas olímpicos desde que se inició el aislamiento preventivo y obligatorio, en marzo pasado, y destacó el apoyo que el colectivo realizó a las medidas del Gobierno nacional.

"Me quedé apoyando, porque los deportistas sabemos que en los momentos difíciles hay que apoyar al líder y ser responsable, pero lo que pasa ahora es que siento que el tiempo pasa y tengo la enorme responsabilidad de representar a la Argentina en un Juego Olímpico", sostuvo el campeón olímpico de Río 2016 en la categoría Nacra17, junto a Cecilia Carranza. Y agregó: "Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero hoy siento que no lo estamos haciendo bien, no es el entrenamiento ideal".

Lange aclaró que no quieren sentirse "diferentes a nadie" pero que están en un momento clave de su preparación, a casi un año del comienzo de la cita ecuménica del deporte. "Hubo muy pocas opiniones de deportistas, porque son gente sana y noble, y deportistas que entendemos lo que es el trabajo en equipo, no queremos sentirnos diferentes a nadie y entendemos a la Argentina, pero llegamos a este momento que es otro tiempo", indicó.

En ese sentido, Lange reconoció que el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, los autorizó a poder navegar en el Náutico de ese partido bonaerense con el cumplimiento de determinadas "reglas", aunque necesitan la aprobación del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, y el Comité Olímpico Argentino (COA).

El velista, uno de los mejores deportistas de la historia argentina, pidió además separar al olimpismo del fútbol y que el Gobierno nacional intervenga para buscar una solución. "Si el Gobierno tiene energía para ver casos especiales sería el ideal, creo que podemos tirarnos a una pileta o río. Si no tiene tiempo, igual, lo voy a aceptar", consideró.

Desde su óptica, Lange dijo que la solución es que los clubes se abran "sólo para determinados deportistas", porque "no hay nada de malo que un remero, por ejemplo, entrene en el Delta de Tigre y vuelva a su casa, o el atleta de tiro que está solo". "Hay situaciones que realmente se pueden ver, como Las Leonas corriendo solas en una cancha si el Chapa Retegui (su entrenador) considera que le hace bien a las jugadoras", dijo.

Por último, admitió que, más allá que ahora tiene una situación personal que se lo impediría -su hermano está internado con un problema de salud-, evalúa irse al exterior para no "perder" contra sus rivales, que ya están en plena preparación. "Llamé al COA la semana pasada porque lo primero que pienso para mejorar mi preparación es la oportunidad de irnos, porque la historia me dice que hace tres meses estoy en casa y hoy es muy difícil que me den el permiso para entrenar. Así que la siguiente solución es irme", cerró.