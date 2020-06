Ocho carreras iniciales en Europa Deportes 03 de junio de 2020 Redacción Por FORMULA 1, CALENDARIO OFICIAL

FOTO ARCHIVO NA NO PASARA./ En la "nueva Fórmula 1" post pandemia ya no habrá festejos como este de Hamilton.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La Fórmula 1 confirmó ayer las fechas de las primeras ocho carreras, las cuales se celebrarán todas en Europa, y el campeonato comenzará con un doble programa a puertas cerradas el 5 y el 12 de julio en Austria. Ambas competencias se disputarán en el Red Bull Ring y el Mundial continuará el 19 de julio en el circuito Hungaroring (Hungría), tras lo cual habrá otro doble programa, esta vez en Silverstone (Gran Bretaña), los días 2 y 9 de agosto, y la segunda prueba en el territorio inglés se llamará Gran Premio del 70º Aniversario.

En tanto, el 16 de agosto se realizará la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya (España), el 30 del mismo mes habrá acción en el Spa-Francorchamps (Bélgica) y el 6 de septiembre se llevará a cabo el Gran Premio de Monza (Italia).

Las diez primeras competencias de la Fórmula 1 debieron ser pospuestas por la pandemia de coronavirus y con esta cifra de ocho carreras ya se asegura por reglamento que el campeonato es válido mientras que se aguarda que el calendario final tenga un total de entre 15 y 18 carreras.

El CEO de la Fórmula 1, Chase Carey, señaló: "En las últimas semanas hemos estado trabajando incansablemente con todos nuestros socios, la FIA y los equipos para crear un calendario revisado de apertura para 2020 que nos permita reiniciar las carreras de la manera más segura posible. Estamos contentos de poder establecer nuestro calendario de apertura de ocho carreras hoy y esperamos publicar nuestro calendario completo en las próximas semanas".

"Si bien actualmente aguardamos que comience la temporada sin fans, esperamos que en los próximos meses la situación nos permita darles la bienvenida de nuevo una vez sea seguro hacerlo. No obstante, sabemos que el regreso de la F1 será algo bienvenido por los fans del deporte en todo el mundo", expresó Carey.



PILOTOS DE RESERVA

Nada parará este impulso de completar las máximas carreras posibles. Ni siquiera nuevos positivos por covid-19 detectados 'in situ' en las carreras. Lo dejó claro Chase Carey.

"Una persona que de positivo no llevará a la cancelación de una carrera. Alentamos a los equipos a tener procedimientos establecidos, y si alguien tiene que ser puesto en cuarentena, tenemos la capacidad de llevarlo a un hotel y reemplazarlo".

El conjunto de "qué pasaría si" es demasiado amplio, "pero por un equipo que no pueda competir no cancelará la carrera y si un piloto tiene una infección, hay pilotos reserva disponibles", dijo el CEO.

No quedan dudas de la decisión de hacer las carreras. Carey aseguró que han estado en contacto con los gobiernos de los seis países que tendrán carrera en esta primera parte de la temporada, con un panel de expertos analizando los protocolos para hacer la vuelta lo más seguro posible. Elaboraron un libro de 90 páginas que enviarán a los equipos "y que incluirá todo, desde cómo viaja hasta allí, cuáles son los procesos para estar en hoteles allí, cuáles son los procesos que existen en la pista, para las comidas, ir al baño, el tiempo de inactividad entre las pistas y los procesos de test".

Lo tienen todo controlado, al menos en el papel. "En muchos sentidos, será como vivir en una burbuja desde que comienzas a viajar en aviones charter. Habrá transporte controlado a los hoteles, transporte de ida y vuelta a la pista desde los hoteles. Y probablemente dentro de él, las burbujas secundarias de personas que operan diferentes funciones y están configuradas para administrar los procesos, aseguran que tengamos el equipo de protección adecuado y el distanciamiento social".