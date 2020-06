Judoca varado Deportes 03 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El judoca tucumano Emmanuel Lucenti, representante en tres Juegos Olímpicos y ganador de la medalla de bronce en las categoría -81 kilos en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, admitió estar "angustiado y muy preocupado" porque no puede regresar a la Argentina desde Georgia, junto con su mujer e hijo de un año debido a la pandemia de coronavirus ya que "no hay vuelos" especiales para que retornen desde Medio Oriente.

"Estamos muy angustiados y preocupados por no poder volver a Argentina. Teníamos pagados nuestros pasajes y ahora no tenemos dinero para quedarnos hasta septiembre cuando vuelva a funcionar el aeropuerto de Argentina normalmente", explicó Lucenti a Télam desde Georgia.

Lucenti viajó a la capital Tiflis el 24 de enero para prepararse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de julio y agosto y para competir en seis torneos. "Vinimos porque era el ultimo tirón para buscar la clasificación a Tokio. Elegimos Georgia porque que es un país donde se entrena muy bien y es barato", explicó.

Además agregó: "pude luchar en el Grand Slam de París, el 8 y 9 de febrero, y en el de Dusseldorf (Alemania), el 21 y 22, y nada más porque después se fueron cancelando todos los torneos. Nos quedamos acá y no podemos volver", relató.