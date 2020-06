Marley celebró sus 50 años Información General 03 de junio de 2020 Redacción Por El conductor del programa “Por el mundo” tuvo un festejo muy tranquilo, a diferencia de otros años en los que organizaba fiestas rodeado de muchos famosos amigos, este año fue en la intimidad del hogar, con su hijo Mirko.

En plena cuarentena obligatoria, Marley celebró sus 50 años en su casa, acompañado por su hijo Mirko y su perro Bailey. Por la mañana, el conductor fue sorprendido en su cuarto por el pequeño que le trajo una minitorta con velitas en este día tan especial. En su cuenta oficial de Instagram compartió con sus seguidores algunos videos y fotos del festejo.

Muchos famosos le mandaron mensajes cariñosos a través de las redes como Luisana Lopilato, Belén Francese, Georgina Barbarossa, Susana Roccasalvo, Natalia Denegri y Daniel Ambrosino, entre otros. Con muchas figuras del espectáculo tiene un vínculo fuerte ya que ha compartido algunos viajes para su programa de televisión.

Por lo general, el productor suele organizar grandes fiestas para festejar sus cumpleaños, con muchos famosos invitados, como sus amigos más cercanos: Susana Giménez, Lizy Tagliani, Florencia Peña, la Negra Vernaci y Humberto Tortonese. Pero este 2020, debió cambiar sus planes y pasar la celebración en la intimidad de su casa, rodeado de su familia.Belén Francese les mandó de regalo a Marley y Mirko unos pijamas de cocodrilos. Luego, padre e hijo se los pusieron y grabaron un divertido video. “¡Nos vestimos de cocodrilos para hacer algo distinto en mi cumple!”, escribió en la publicación que hasta el momento ya tuvo 267.913 reproducciones. Mientras que el pequeño le regaló un elefante que él mismo se encargó de pintarlo con diferentes colores.

En esta momento, Marley está al frente del ciclo Por el mundo en casa los domingos en horario prime time por la pantalla de Telefe. En cada emisión, participa un famoso que haya realizado algún viaje para recordar anécdotas y mostrar videos inéditos. De esta manera, el ciclo se adaptó a las nuevas reglas de la televisión en tiempos de cuarentena y está teniendo un muy buen promedio de rating.

En una entrevista con Teleshow, el conductor explicó: “Tenés que adaptarte hasta que aparezca una vacuna y todos podamos volver a la normalidad. Esto nos agarró de manera inesperada, y en mi caso en particular, por suerte me agarró acá... ¡Imaginate si me encontraba en Japón haciendo Por el mundo y nos quedábamos varados allá! Siempre íbamos a lugares extremos y distantes. Nos hubiéramos encontrado con un bebé, en la otra punta del mundo, varados... Hubiera sido una complicación”.