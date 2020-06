No se reportaron nuevos casos de coronavirus en la Provincia Locales 03 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informó anoche que no se han confirmado casos nuevos de Covid-19, en el territorio provincial, por lo que el total de contagios desde el comienzo de la pandemia a la fecha es de 265.

De esos casos, 257 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 8 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (2 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA, 2 en Mendoza, 1 estudiado en Córdoba y 1 estudiado en Chaco).

Hasta la fecha se registran un total de tres fallecidos para la provincia, uno de los cuales era un vecino de Rafaela que se infectó durante un viaje al sur del país. En tanto, un paciente se encuentra internado en cuidados intensivos, en asistencia respiratoria mecánica y otro tres se encuentran internados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable.

De los casos atendidos y estudiados en la provincia un total de 231 pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta). En la provincia se registraron 9.387 notificaciones de las cuales 8.918 fueron descartadas y 204 continúan en estudio.

En lo que hace a Rafaela, hasta el momento se oficializaron 21 casos positivos y un fallecido. Desde la semana pasada, cuando se puso en marcha en Plan Detectar en los barrios Zazpe y 2 de Abril de esta ciudad, aumentaron significativamente los testeos, con resultados negativos en la mayoría de los casos. En este sentido, hay 194 casos descartados mientras aún se espera por los análisis de 8 muestras.



PLAN DETECTAR

EN SANTO TOME

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, inició este martes la puesta en marcha del Plan Detectar en la ciudad de Santo Tomé. Los testeos se van a llevar a cabo en los barrios Costa Azul, Los Hornos, Vías Muertas y Las Vegas.

Al respecto, la secretaria de Salud, Sonia Martorano, afirmó que "esta es una actitud pro activa de caminar el barrio y detectar las personas que tengan algún síntoma. Ya no pedimos las sintomatología completa de casos sospechosos sino que con algún síntoma, lo que nosotros llamamos oligosintomático. En esos casos, el equipo de salud, con todo el equipo de protección personal, procede a tomar una muestra de hisopado en el domicilio. Esto sirve para tener una fotografía de cómo estamos hoy en los barrios más vulnerables de Santo Tomé. Es lo que hicimos en Rosario y Santa Fe".

"Nos va a servir para saber si tenemos casos positivos, para hacer un aislamiento rápido y evitar que este virus, que tiene gran difusión, pueda generar un brote en la zona. Hoy no hay circulación viral, pero estamos rodeados de provincias con alta circulación viral y es por donde vamos a tener el ingreso del virus".

"Por eso, hoy somos nosotros la única vacuna que hay. El lavado de manos con agua y jabón constante, limpiar la superficie donde trabajamos con agua y cloro, el uso del barbijo que tape la nariz, boca y mentón y el distanciamiento social. Si logramos educarnos en esto, vamos a entender que no se trata de prohibir, sino de cuidar", concluyó Martorano.



LAS DOS PRIMERAS

DONACIONES DE PLASMA

Los dos primeros voluntarios, que cursaron la enfermedad y se recuperaron, respondieron a la convocatoria realizada por el Ministerio de Salud, a través del CUDAIO, y donarán plasma sanguíneo por aféresis en dos de los efectores oficialmente constituidos para el procedimiento: el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y el HECA de Rosario.

El Director del CUDAIO, Dr Mario Perichón, explicó que “estamos arrancando con esta fase de un ensayo clínico nacional sobre la utilidad de plasma de convalecientes en pacientes con la enfermedad activa. Este tratamiento se está realizando en distintos lugares del mundo, por eso nos enorgullece la calidad técnica y el conocimiento de nuestros profesionales. Se trata de una práctica compleja que integra distintos pasos hasta la obtención final del plasma”.

La condición de ser pacientes recuperados no es el único criterio de selección de los donantes. Al momento de llegar a la máquina de aféresis, donde se separa el plasma del resto de la sangre, el donante debió pasar primero por un protocolo minucioso que, esencialmente, garantiza la viabilidad y seguridad del material biológico extraído.

En primer lugar el donante debe reunir los requisitos habituales de cualquier dador de sangre: entre 18 y 65 años de edad, más de 50 kg de peso y buen estado clínico general.

Adicionalmente, se requiere un certificado médico de alta clínica del Covid19 y dos testeos negativos con 24 o más horas de diferencia. Previo a la extracción, además, se realizan algunos análisis de laboratorio para confirmar la aptitud clínica del donante, descartar otras posibles patologías transmisibles, evaluar su utilidad y tipificar para qué tipo de receptor será compatible.

Una vez extraída por aféresis, la unidad de plasma se fracciona en una cabina de alta seguridad biológica y queda disponible para utilizarse en el tratamiento de casos específicos de Covid19.