Reunión postergada y más idas y vueltas Deportes 03 de junio de 2020 Redacción Por Dado el avance de la pandemia de coronavirus, principalmente en Buenos Aires, los dirigentes consideraron que era en vano debatir un protocolo para el regreso a las prácticas. Por el momento, todo continúa igual. En relación a los ascensos, se desmentiría la posibilidad que sean 4 y se mantendrían los 2, y en la cancha.

FOTO ARCHIVO TODO SIGUE IGUAL. / Aún no hay confirmaciones sobre el retorno a los entrenamientos.

La reunión vía Zoom que los principales dirigentes del fútbol argentino tenían pactada para la jornada de ayer, a las 15 hs, con la intención de de debatir y definir un protocolo que permitiera volver a las prácticas, fue suspendida. Dado el avance del Covid-19, sobre todo en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los clubes consideraron que era en vano discutir métodos para regresar a los entrenamientos cuando la actividad, quizá, no vuelva hasta fin de año. Todo dependerá de cómo avance la pandemia en el país.

Claudio Tapia, como máxima autoridad de AFA, iba a presidir la videoconferencia, convocada vía e-mail durante el último fin de semana. "Sería un irresponsable y un aventurero si arriesgo una fecha en la que volverá el fútbol. Dependemos de lo que digan el Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias", había aclarado Chiqui Tapia días atrás. Y las novedades que llegan desde la Casa Rosada no parecieran ser las más alentadoras. "No queremos generar falsas expectativas", anunciaron.

La intención de los dirigentes era que los planteles pudieran retomar las prácticas presenciales a mediados de julio y que la competencia oficial se reanudara en septiembre con la disputa de un torneo reducido que durara hasta diciembre. Para esa fecha, también, se esperaba poder definir los ascensos de la Primera Nacional a la Primera División. Sin embargo, la cantidad de contagios por coronavirus sigue en alza y eso provocó que la reunión de dirigentes se postergara, por lo pronto, hasta nuevo aviso.



¿SE MANTIENEN EN DOS?

En las últimas horas volvieron a circular versiones en cuanto a la definición de los ascensos a la Primera, próxima Liga Profesional. Que serían cuatro en vez de dos. Ayer, el periodista Leonardo Zárate, indicó en sus redes sociales que la categoría mantendrá lo que estaba establecido: 2 ascensos a Primera y los mismos se definirán en cancha. ¿Cuándo? No se sabe. ¿Cómo? Tampoco. Depende de la pandemia.



LAS DECLARACIONES DEL

PRESIDENTE DE LANUS

Durante el fin de semana pasado, el presidente de Lanús y secretario ejecutivo de la nueva gestión de Tapia, Nicolás Russo, había anticipado que la vuelta de los entrenamientos podría "ser en julio próximo", siempre y cuando el cuadro que presente la pandemia de coronavirus para ese momento lo permita.

"La reunión de dirigentes es para crear un protocolo de cara a la vuelta de los entrenamientos. AFA ya tiene que trabajar en un protocolo para cuando se levante el aislamiento", confirmó Russo.

"Si somos optimistas, empezaríamos a entrenar en julio y volveríamos a jugar en septiembre. Pero esto no lo va a determinar la AFA, sino el Gobierno a través del Ministerio de Salud", explicó.

La propuesta de protocolo se iba a realizar en base a los que ejecutaron la Bundesliga de Alemania y LaLiga de España, pero la AFA sabe que tendrá que ajustarlo a la "realidad de la Argentina", aunque contemplaría los test masivos para jugadores, cuerpos técnicos y trabajadores vinculados directamente a los planteles.

Hasta el momento, de los clubes de Primera División, Vélez y Racing, en el AMBA, además de Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza, confeccionaron sus propios protocolos para retomar las prácticas, aunque fueron rechazados por el Ministerio de Salud nacionales y provinciales, respectivamente.

Además, en las últimas horas, el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, anunció que en su club adoptaron un mecanismo de prevención del coronavirus importado desde Alemania.

"Nosotros licenciamos ahora al plantel, los jugadores están bien, con ganas de empezar. Pero apostamos por la salud de la gente. Trajimos un protocolo de Alemania para ver cómo arrancaron ellos, lo tradujimos al castellano", expresó.

Y cerró: "Pusimos cabinas que tienen que ver con el tema del virus. Nos fuimos adelantando. Las cabinas sanitizantes están en la Bombonera, otra en el departamento de educación física y vamos a poner otra en el predio de Ezeiza".