El "Sabalero" licenció a los jugadores por una semana Deportes 03 de junio de 2020 Redacción Por COLON

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El cuerpo técnico de Colón de Santa Fe decidió darle licencia al plantel profesional por una semana, aunque aquellos jugadores que quieran mantener el régimen de entrenamiento podrán realizarlo, en medio de la pandemia del coronavirus.

El conjunto santafesino, que tiene como entrenador a Eduardo Domínguez, otorgó el permiso hasta el próximo domingo 8 de junio, y se sumó a Boca, Banfield y Atlético Tucumán, que lo habían anunciado antes del fin de semana pasado.

De todas formas, el preparador físico Pablo Santella estará a disposición para quiénes quieran seguir con los trabajos para no perder condición física.

Del plantel "sabalero", subcampeón de la Copa Sudamericana 2019, apenas tres futbolistas no estaban en Santa Fe en este aislamiento: Luis Rodríguez (Simoca, Tucumán), Leonardo Buirán (Uruguay) y Marcelo Estigarribia (Paraguay).

En ese momento, el cuerpo técnico y la dirigencia empezarán a definir el futuro de varios de los jugadores, principalmente los diez que terminan su contrato el 30 de junio.

Según medios santafesinos, algunos nombres como Gastón Díaz, Mauro Da Luz, Matías Fritzler y Damián Schmidt, quedarían a un costado de la consideración de Domínguez, que reemplazó a Pablo Lavallén justo antes de la cuarentena.

Similar es el caso de Fernando Zuqui, aunque esto conllevaría un camino a un juicio con Estudiantes de La Plata, dueño del 50 por ciento de la ficha -la otra mitad es de Boca-.

El club platense envió una primera carta documento reclamando dos millones de dólares "limpios" por la compra de la mitad del pase de Zuqui, que estaba a préstamo.

Estudiantes da por activada una de las cláusulas del contrato que se firmó hace un año y medio en La Plata, que decía que si el jugador "jugaba el 70 por ciento de los partidos entre el 1/7/2019 y el 30/6/2020", Colón estaba obligado automáticamente a comprar la mitad del pase en 2 millones de dólares libres de todo impuesto".

Además, Tomás Sandoval y Brahian Galván, dos jugadores surgidos de las Inferiores "sabaleras", se quedarán con el pase en su poder, mientras que el colombiano Guillermo Celis, que se recupera de la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha, también será liberado si queda óptimo antes del 30 de junio.

Por último, están los casos de Gabriel Esparza y Marcelo Estigarribia, a quienes se le pretende renovar, pero el paraguayo no está de acuerdo con las condiciones y ya avisó desde Paraguay que está complicado.