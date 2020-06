"No siento nada" Deportes 03 de junio de 2020 Redacción Por Cardozo, jugador de Tigre, quien dio positivo al test de Covid-19, aseguró que no tiene ningún síntoma.

Agustín Cardozo, futbolista de Tigre, aseguró que está completamente asintomático luego de dar positivo a un test de coronavirus. En diálogo con TyC Sports, el mediocampista de 23 años contó además que se entrenó "como todos los días, lo más bien" a pesar de estar infectado.

El oriundo de San Isidro relató que su madre fue la primera en infectarse y "tuvo fiebre". "Ahí les exigimos que nos hagan un hisopado y nos llamaron ayer (por el lunes) para decirnos que dimos todos positivos", aseguró en referencia a sí mismo, los hermanos y su padre.

"No sabemos dónde se pudo haber contagiado. Ella atendía el negocio familiar y hacía las compras, nada más", agregó Cardozo, quien manifestó sentirse "igual que siempre" más allá de tener en su organismo el Covid-19.

Por otra parte, se mostró sorprendido por cómo desde el Matador informaron sobre su caso. "El club no habló conmigo ni me avisó que iba a poner un comunicado, no sé cómo se enteraron. Yo solamente le dije al médico para tenerlo al tanto", destacó. En contrapartida, agradeció el apoyo de sus compañeros y colegas, así como del cuerpo técnico comandado por Néstor Gorosito.