Las pymes no podrán abonar los aguinaldos Nacionales 03 de junio de 2020

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), aseguró que las pymes "no tienen ninguna posibilidad de afrontar el pago del aguinaldo", por lo cual reclamó asistencia del Estado Nacional para abonarlo.

"Tiene que haber asistencia tanto para los salarios de junio como para los aguinaldos", señaló el también presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios.

En declaraciones radiales, Funes de Rioja subrayó que el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción "no se le está regalando a nadie, no es una limosna", pero consideró conveniente contar con un seguro de desempleo.

"Hace veinte años que estamos en emergencia y lo único que se nos ocurre es prohibir los despidos y suspensiones o duplicar indemnizaciones, en vez de proteger al trabajador y darles oxígeno a las empresas con un seguro de desempleo como lo tienen Uruguay y los países europeos", enfatizó.

En cuánto a cómo están funcionando las industrias durante la cuarentena, el empresario comentó: "hay algunas, como las de alimentos, a las que el aislamiento no llegó, porque hemos continuado con protocolos internos de prevención. Pero el tema es que hay una gran retracción de consumo".

"Desde 2011 que no se crece en alimentación: ese año exportábamos 30.000 millones de dólares en alimentos procesados y ahora estaremos en 25 ó 26.000 millones; veremos qué pasará este año, porque el mercado internacional se ha complicado y el interno ha caído", evaluó.

Por último, Funes de Rioja cuestionó el proyecto de la diputada oficialista Fernanda Vallejos, para que el Estado se quede con acciones de las empresas a las que asiste por la pandemia.

"Yo tomo en serio todo lo que escucho, pero una cosa es un rescate como el que plantea Alemania (con Lufthansa) que capitalizaría la compañía. Y otra es la asistencia para pagar sueldos", indicó el dirigente.