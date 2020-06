Balearon a un hombre y está en grave estado Policiales 03 de junio de 2020 Redacción Por EN EL SECTOR OESTE DEL DEPARTAMENTO CASTELLANOS

Un hombre de 30 años de edad, recibió un balazo en la espalda en la tarde de ayer, cuando transitaba por la calle 50, entre sus similares 5 y 7 de la ciudad de Frontera –lugar donde hay una casa abandonada-, y la Policía ya tendría identificado al autor.

Apenas ocurrido el hecho, vecinos del sector alertaron a la Comisaría 6ª de Frontera y a un servicio de emergencias médicas sobre la presencia de una persona que se encontraba herida en la vía pública.

Quien respondería al nombre de Emanuel Juárez, de 30 años de edad y residencia en calle 9 al 700 de Frontera, experimentó un balazo en la espalda, y de acuerdo a fuente calificada fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital J.B. Iturraspe, de San Francisco, siendo grave el estado de salud –adelantó en la víspera el portal de LA OPINION edición digital.

De acuerdo a lo publicado por el colega de San Francisco, La Voz de San Justo, el director del Hospital Iturraspe, Valentín Vicente, confirmó la gravedad de las heridas sufridas por Juárez: "Recibió un disparo de arma de fuego a la altura del tórax en sentido descendente, el proyectil está alojado cerca de la columna aunque no la compromete, en su trayecto rozó el corazón, se lo está interviniendo quirúrgicamente", precisó.



CADENAS DE ORACION

Amigos de Emanuel Juárez, piden una cadena de oración para el joven que se encuentra internado en terapia intensiva tras ser gravemente baleado en Frontera, esperando su evolución en las próximas horas, consignó El Periódico.

“Gente les pedimos un minuto para rezar por Emanuel Juárez. ‘Pechito’ está muy grave peleando por su vida. Que Dios lo llene de bendiciones y salga de esta. Fuerzas a la familia Juárez. Dios no los abandona”, pidió por medio de redes sociales una allegada a la familia del hombre de 30 años baleado este martes, quien se encuentra en grave estado y fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Iturraspe. Hasta el momento, no está claro el porqué de la agresión.