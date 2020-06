Incendio en un galpón Policiales 03 de junio de 2020 Redacción Por B° ANTARTIDA

Al caer la noche de ayer –cerca de las 22:00-, un incendio se produjo en el barrio Antártida Argentina, más precisamente en calle J. y R. Armando al 1800, donde producto del siniestro la calzada debió ser cortada al tránsito.

Las llamas se desataron presuntamente en el interior de un galpón donde desarrollaría sus labores un taller y donde se apilaban “pallets” o tarimas de madera, en gran cantidad.

Afortunadamente no hubo heridos que lamentar, ni viviendas o comercios vecinos comprometidos por el fuego, no obstante reinaba en el lugar una espesa humareda.

Trabajaron en el lugar dos autobombas de Bomberos Zapadores de la UR V que controlaron rápidamente las llamas, personal policial, y de la Guardia Urbana (GUR).



DETENIDO

POR ROBOS

En relación a sucesos ocurridos en las jornadas del 30 y 31 de mayo pasado, en el que una mujer y un hombre residentes en nuestra ciudad resultaron víctimas de hechos contra la propiedad a mano armada, personal de la Subcomisaría 1ª de esta ciudad, gracias a datos aportados por los damnificados llevaron a cabo varias actuaciones.

Una de ellas se concretó en una finca sita en la calle Joaquín V González al 3000, y sobre una cama se observó una gorra que fue secuestrada, debido a tener relación con la que utilizó el malviviente que cometió los ilícitos antes descriptos.

Además, los uniformados ubicaron a Maximiliano Hugo G., de 21 años de edad, quien lucía una indumentaria que las víctimas coincidieron en detallar que llevaba puesto el ladrón, al momento de cometer los robos. Y en cuanto al secuestro del arma utilizada, no se logró su incautación.

Al respecto, el fiscal en turno dispuso la detención del muchacho, y su traslado a la Alcaidía de la Unidad Regional V a los fines que determina la ley.