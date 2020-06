Relevan la situación de las residencias para adultos mayores Suplemento Jubilados 03 de junio de 2020 Redacción Por A TRAVES DE LA APLICACION "GEORESIDENCIAS" LANZADA POR LA PROVINCIA

En la presentación, el secretario de Salud Adjunto de la provincia, Jorge Prieto, destacó que "esta herramienta, GeoResidencias, va a poder determinar y detectar la georefencia de cada uno de estos establecimientos, clasificándolos de acuerdo a su nivel de respuesta frente a las medidas de bioseguridad en esta pandemia", y la preparación frente a potenciales casos de Covid-19 positivo.

Se trata de una herramienta que ya está en funcionamiento y fue creada "para acompañar desde la instancia gubernamental a todos los establecimientos que asisten al adulto mayor", destacó Prieto, y agregó: "Hoy la provincia de Santa Fe cuenta con una población de 681.700 adultos mayores", las "instituciones geriátricas son 245, y hogares privados y públicos, 70". Además, resaltó que "la provincia tiene como característica tener una tendencia familista de conservar el adulto mayor dentro del hogar y acompañarlo hasta su última instancia", e indicó que "sólo un 10% de la población en la Argentina siempre ha requerido una asistencia del adulto mayor y sólo un 2% se han institucionalizado".



OBJETIVO

"El objetivo de este relevamiento es identificar los establecimientos, geo referenciarlos y clasificarlos de acuerdo al riesgo. Esto nos permite clasificarlos en tres tipo de establecimientos, los que forman parte de la categoría A, que son aquellos que cuentan con la infraestructura y recursos adecuados para poder llevar adelante un buen cuidado frente a un caso sospechoso de Covid", detalló, y agregó: "El establecimiento tipo B -continuó- que son aquellos que pueden no contar con la infraestructura pero tienen los recursos para llevar a cabo un cuidado adecuado frente a un caso sospechoso de Covid. Y los establecimientos tipo C, que son los importantes de identificar porque no cumplen con las mínimas medidas de bio seguridad frente a estos casos. Además de la identificación, es importante adoptar medidas preventivas de manera oportuna", puntualizó Fernández.



PROTOCOLOS

Por último, la directora de Adultos Mayores, Lucía Billoud, sostuvo que "desde el inicio de la cuarentena obligatoria hemos delineado una serie de acciones orientadas a cuidar a las personas mayores de la provincia. En principio difundimos protocolos de bioseguridad para los lugares más complejos, que son las residencias de larga estadía para las personas mayores. Una vez que distribuimos los protocolos, fuimos a hacer las supervisiones pertinentes y hemos visto que en cada una de estas instituciones no sólo que se está aplicando de forma muy certera el protocolo de higiene y cuidado, sino que también hay mucha preocupación en cuidar a las personas mayores de esta pandemia".

"Asimismo el protocolo considera tener en cuenta la salud emocional, la salud mental de las personas mayores. También, en este sentido, hemos largado una serie de guías de recomendaciones para el autocuidado de los mayores en este contexto", indicó, y describió que en el marco del Día del Buen Trato a la Persona Mayor, que se conmemora el 15 de junio, "hemos desarrollado una Guía de buen trato que será distribuida junto a la Convención de los derechos humanos de las personas mayores en residencias y geriátricos. Para nosotros es importante poder difundir prácticas respetuosas hacia la vejez", finalizó Billoud.