02 de junio de 2020
"Si alguno tiene una oferta del exterior que la acepte"
El capitán de Jaguares, Jerónimo de la Fuente, afirmó que esa fue la recomendación de la UAR ante la incertidumbre para 2021

FOTO ARCHIVO NA ROSARINO./ De la Fuente recibió la descripción del complicado panorama.

BUENOS AIRES, 2 (NA) - Jerónimo de la Fuente, capitán de Jaguares, la franquicia de la UAR en el Súper Rugby, aseguró que la entidad que rige el rugby en el país les indicó que, si consiguen una oferta del exterior, "la acepten". "Lo que está confirmado es que el Súper Rugby no va a ser tradicionalmente como venía siendo. Se va a jugar, como se está planeando ahora, con Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica cada uno en su país y Argentina queda aislada", comentó De la Fuente.

En declaraciones a ESPN comentó que los dirigentes de la UAR ya les anticiparon que al no saber aún qué sucederá con la franquicia argentina en el torneo, los jugadores deberán afrontar el desafío de encontrar un nuevo destino, si es que lo consiguen. De la Fuente reconoció que los jugadores no saben "lo que va a ser del futuro de Jaguares, estamos a la espera de lo que haga y diga la Unión".

"La UAR nos dijo que si alguno tiene alguna propuesta del exterior que la acepte así también aliviana un poco los costos", agregó en centro de Jaguares y Los Pumas.

En principio el capitán de la franquicia argentina (que tiene en su plantel al rafaelino Mayco Vivas), que en el 2019 llegó a disputar la final del Súper Rugby, dijo que tiene contrato con Jaguares hasta fin de año y desea cumplirlo. "Tengo contrato hasta diciembre. Mi compromiso con la UAR es 100%, voy a esperar hasta el último minuto para ver que decisión tomar porque es algo por lo que aposté. Si tiene que venir una oferta de Europa para ayudar a la UAR lo haré", comentó.

Luego de la derrota de Agustín Pichot en las elecciones para presidir la World Rugby, las chances de la continuidad de la franquicia de la UAR en el Súper Rugby se complicaron, a lo que se agrega la pandemia de coronavirus que afecta a gran parte de la población mundial.

"La realidad es que la pandemia está trayendo más problemas de los que imaginábamos", explicó el centro surgido en Duendes, quien comentó que están en contacto permanente con el entrenador Gonzalo Quesada y el cuerpo técnico. Y a pesar de la angustia que puede generar esta situación, afirmó: "Lo primero que tenemos que haces es tener tranquilidad, apoyar a la UAR y no tomar decisiones precipitadas. El equipo está muy unido; queremos seguir con este proyecto".

En sus cinco ediciones, incluida la del 2020, que lleva participando, Jaguares quedó eliminado en las dos primeras (2016 y 2017) en primera fase, en 2018 alcanzó los cuartos de final y en 2019 disputó el partido decisivo ante Crusaders de Nueva Zelanda, pero perdieron 19 a 3.