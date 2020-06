El US Open apunta a jugar en las fechas programadas Deportes 02 de junio de 2020 Redacción Por TENIS

FOTO ARCHIVO NA TENDRA LA ULTIMA PALABRA./ Djokovic y el Consejo de Jugadores analizarán las modificaciones.

BUENOS AIRES, 2 (NA) - El Open de Estados Unidos avanza en un protocolo de seguridad para poder llevarse a cabo en las fechas previstas, del 24 de agosto al 13 de septiembre, en la ciudad de Nueva York, una de las más afectada del país por la pandemia de coronavirus. Entre las principales medidas que se estudian para implementar en el certamen, los tenistas llegarían en vuelos directos desde Europa, América del Sur y Asia, y se hospedarían en el mismo hotel para minimizar los riesgos de contagio, teniendo en cuenta que se les realizarán test diarios desde antes de abandonar sus países.

Además, los deportistas irán acompañados por un solo entrenador y la organización proveerá el personal restante que necesiten los jugadores. Stacey Allaster, máxima responsable del tenis estadounidense, señaló al respecto: "Queremos jugar en el Billie Jean King Tennis Center en las fechas señaladas. Nuestra idea es anunciar el plan final a mediados o finales de junio".

Otra iniciativa que se estudia es disminuir la duración de los partidos, por lo que podrían disputarse a tres sets en lugar de cinco. Sin embargo, todas las modificaciones deberán ser aprobadas por el Consejo de Jugadores de la ATP, presidido por el serbio Novak Djokovic, número uno del ranking.



EL DESEO DE NADAL

El tenista español Rafael Nadal se refirió ayer a su posible participación en Roland Garros y aseguró que, si se lleva a cabo "en condiciones óptimas de seguridad", estará en el torneo que se disputará en septiembre. "Si podemos jugar en condiciones óptimas de seguridad, si todo el mundo puede participar, si reúnen esas condiciones, sí, estaré allí, pero ahora mismo hay que tomar precauciones y ser responsables con las decisiones adecuadas para proteger la seguridad y la salud de todo el mundo del tenis", declaró Nadal en una entrevista con el canal France TV Sport.

En la misma línea, añadió: "Me proyecto en un mundo en el que podamos proteger la salud de toda la gente que trabaja en el torneo".

En los últimos días, el presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Bernard Giudicelli, anunció que Roland Garros, reprogramado para septiembre por la pandemia del coronavirus, será "con público", aunque con restricciones en cuanto a la cantidad por las recomendaciones sanitarias.

Por otra parte, Nadal habló de la chance de que las actividades se reanuden antes, pero sin espectadores en los estadios. "Es posible, el fútbol se está jugando a puerta cerrada. Pero si me preguntas si me agrada, la respuesta es no. Nada puede reemplazar la presencia del público y la energía que genera", expresó.

En cuanto a su actualidad, el número 2 del ranking ATP señaló: "Me siento bien, al igual que el resto no he podido salir de casa en dos meses. Por suerte, tenía máquinas de musculación en casa para entrenarme y mantenerme en forma físicamente". "Poco a poco he ido retomando los entrenamientos varios días por semana, pero no los siete. Ha sido una recuperación gradual y muy lenta que hemos hecho con cuidado y precaución. El objetivo es estar listos para el día en que volvamos a jugar al tenis, pero eso aún no lo sabemos", concluyó.