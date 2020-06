Cómo volvieron algunos deportes en San Francisco Deportes 02 de junio de 2020 Redacción Por En la cercana ciudad cordobesa el sábado se reanudaron las prácticas de golf, ciclismo, pádel y tenis

FOTO EL PERIODICO REQUISITO./ Se le midió la temperatura a los ciclistas en el Club Tiro y Gimnasia.

Mientras se espera que el próximo fin de semana pueda haber autorización para el regreso a la práctica de algunos deportes individuales en el territorio de la provincia de Santa Fe, estuvimos interiorizándonos sobre lo sucedido en San Francisco, a 100 kilómetros de Rafaela, el pasado fin de semana, a través de las crónicas de medios de esa ciudad cordobesa.

En cuanto al ciclismo, se habilitó la pista del Club Tiro y Gimnasia, con turnos de una hora. “Nos hemos alineado a lo que autorizó el COE y sólo pueden estar 4 ciclistas en la pista por cada turno. Todos deben venir con tapaboca, casco, lentes, guantes y con su cantimplora de agua, que no se puede compartir. Además, nosotros tenemos alcohol en gel y alcohol líquido, en la dilución que corresponde, para que puedan utilizar para limpieza.”

“Previo al inicio de la actividad deportiva, a los ciclistas se le toma la temperatura y deben firmar una declaración jurada para luego sí poder hacer uso de la pista, que es la única instalación habilitado ya que los baños y vestuarios no se pueden utilizar”, señaló Jerónimo Bonino, presidente de la entidad, al sitio Diario Sports, acotando que el club tiene 400 socios y con este reducido cupo horario los no socios no tienen posibilidad de rodar.

El golf fue otra de las disciplinas. Entre sábado y domingo casi un centenar de jugadores pudieron volver a disfrutar de las caminatas, eligiendo sus hierros y sacando cálculos de distancias en busca de una bandera que no se pudo tocar, pero si apuntar para llegar hasta la taza.

Por el momento los mayores de 65 años no pueden jugar, pero el presidente del Jockey Club de esa ciudad, Ariel Morano también pidió para ampliar las edades.

Desde las 12 del sábado también comenzó a disputarse la actividad del pádel en la modalidad singles. Con intermitencias de reserva de turnos en las distintas instalaciones, los aficionados del deporte se dieron cita en turnos de una hora, con las pertinencias sanitarias requeridas, y uso de barbijo o tapabocas.

No se colmaron las canchas, en líneas generales, ya que es un deporte donde se suele jugar mucho en parejas y sólo se permite single. El protocolo exige «desinfección y limpieza de canchas por un período de treinta minutos».

En cuanto al tenis, desde las 12 horas y hasta las 18 se pudo practicar el deporte “blanco” y siguiendo los protocolos sanitarios previstos para su desarrollo. Sólo en la modalidad single se puso en marcha y ya se pudo ver a tenistas amateurs en las canchas de la ciudad.

El uso del barbijo o tapabocas hasta el comienzo de la actividad fue respetado a rajatabla, así como también el distanciamiento social entre los jugadores.