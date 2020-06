Las protestas en Estados Unidos Internacionales 02 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Cientos de miles de personas volvieron a tomar las calles en todo Estados Unidos, con manifestaciones contra la muerte de personas negras a manos de la policía y se registraron graves disturbios en ciudades como Filadelfia, Los Angeles y hasta cerca de la Casa Blanca en Washington.

Autoridades locales y estatales desplegaron a miles de soldados de la Guardia Nacional, impusieron estrictos toques de queda y cerraron el transporte público para frenar los movimientos de la gente, aunque esas medidas hicieron poco por impedir que muchas ciudades volvieran a sumirse en el caos.

Los manifestantes en Filadelfia lanzaron piedras y bombas incendiarias a la policía, según versiones oficiales, mientras que se registraron saqueos en más de veinte ciudades, especialmente del estado de California.

El conductor de un camión, aparentemente de forma deliberada, arremetió contra manifestantes en Minneapolis, casi una semana después del crimen de George Floyd a manos de la policía, aunque no se registraron heridos graves.

También se vivieron momentos de máxima tensión en inmediaciones de la Casa Blanca luego de tres días de protestas.

La policía empleó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra más de mil personas, que coreaban lemas al otro lado de la calle, en el Parque Lafayette, en Washington.

A raíz de la tensión y la protesta, el presidente Donald Trump pasó la noche en un búnker, aunque no cesó en su intento de tirar más nafta al fuego: retuiteó al comentarista conservador Buck Sexton, quien pidió "fuerza abrumadora".

El líder republicano, que afronta los desórdenes civiles más importantes de su mandato mientras el país se ve duramente afectado por la pandemia de Covid-19 y el desempleo, prometió "frenar la violencia colectiva" y denunció a los "extremistas de izquierda radicales", en particular al movimiento Antifa (antifascista), al cual incluirá en la lista de organizaciones terroristas, según anunció.

En el centro de Los Angeles, fue incendiado un patrullero, luego de quedar acorralado por más de un centenar de manifestantes.

También hubo protestas y graves incidentes en Salt Lake City, Atlanta, Boston, Phoenix y decenas de ciudades más.