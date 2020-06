“En Rafaela, el Poder Legislativo no ha visto resentido su trabajo” Locales 02 de junio de 2020 Redacción Por En medio de las críticas a nivel nacional respecto al rol del Congreso y al equilibrio de Poderes en medio de la emergencia sanitaria, el presidente del Concejo, Germán Bottero, analiza como positivo el trabajo llevado a cabo en este nuevo escenario a causa de la pandemia.

La actividad en todos los sectores a sido modificada de un modo abrupto como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Esto no escapa a la política y a las acciones de gobierno, donde el rol del Ejecutivo nacional en la figura del presidente Alberto Fernández, a cobrado un mayor protagonismo y a sido cuestionado el debido equilibrio de Poderes, como consecuencia del rol que ha tenido en este tiempo el Congreso Nacional.

El presidente del Concejo Municipal, el radical Germán Bottero”, señala sobre el actual panorama que “en Rafaela el Poder Legislativo no ha visto resentido su trabajo, si su temática o agenda porque en una situación de emergencia en emergencia, hemos construido una agenda propia atendiendo esta nueva realidad, fundamentalmente referida a salud y al impacto económico que afecta a varios sectores”.

“Cuando hablo de salud no digo exclusivamente coronavirus, sino me refiero también al dengue, a los pedidos que recibimos para que algunas actividades vayan normalizándose. Se ha ajustado la agenda indudablemente por todo esto”, explicó Bottero. Y agregó: “además recibimos pedidos a la municipalidad de servicios que no se están dando y eso sí ha tenido que esperar”.

En relación al rol del Legislativo rafaelino, Bottero reiteró que a diferencia de otros lugares en nuestra ciudad la tarea legislativa no se vio interrumpida; “con temática acotada en función a los problemas que estamos teniendo, el Concejo siempre trabajó”. “Solo una semana no ha habido sesiones ordinarias y después fue cuando desechamos la presencialidad conforme a las restricciones por esta situación, hasta que avanzamos con la virtualidad. Tuve el apoyo de todos los concejales, -con una rápida reacción- para mutar hacia esa nueva modalidad. Hemos hecho cuatro sesiones virtuales y ya la semana pasada retomamos a sesionar en el recinto”, precisó el presidente del Concejo Municipal.



TRANSPARENCIA EN

LA EMERGENCIA

Respecto a la herramienta que el Concejo le otorgó al intendente Luis Castellano a partir de votar la emergencia sanitaria, Bottero subrayó que “el actual contexto de emergencia genera situaciones excepcionales, a partir de ahí el Concejo acompañó todo lo que el Ejecutivo entendía que necesitaba y los concejales también. Antes o después, será en uno o dos meses, en algún tiempo más va a finalizar”.

“Yo tampoco creo en la delegación de poderes, porque para eso hay facultades que tiene el Ejecutivo y que tiene el Legislativo, pero insisto en que son situaciones extremas las que estamos viviendo, hay que ponerse de acuerdo y tener una rápida reacción; creo que en Rafaela, todos la hemos tenido. Pasado el momento y con la vuelta paulatina a la normalidad, irán volviendo a la normalidad estas cuestiones y cada poder y cada espacio seguirá teniendo sus atribuciones y sus facultades tal cual dicta la Constitución”, finalizó el presidente del órgano Legislativo local.