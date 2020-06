API: mañana vence la moratoria Locales 02 de junio de 2020 Redacción Por Las deudas podrán ser regularizadas hasta el próximo miércoles 3 de junio.

La Administración Provincial de Impuestos (API) recuerda que este miércoles 3 de junio vence el último plazo para acceder a la moratoria dispuesta por ley Nº 13976. Para acceder a los beneficios del régimen dispuesto, los contribuyentes deberán ingresar en: www.santafe.gov.ar/api BOX DE DESTACADOS: “Régimen de Regularización Tributaria – Ley 13976, donde podrán consultar las normativas legales y los trámites web habilitados.

De esta manera, los contribuyentes podrán regularizar deudas por impuestos, tasas y contribuciones, sus intereses y multas devengadas hasta el 30 de noviembre de 2019. Los interesados podrán acceder a planes de pagos de hasta 12 cuotas con una reducción del 30% de los intereses y un interés de financiación del 1,5% mensual; hasta 24 cuotas con una reducción del 15% de los intereses y un interés de financiación del 2% mensual; y hasta 36 cuotas con un interés de financiación del 2,50% mensual.

En tanto que para quienes cancelen de contado, los intereses se reducen en un 70% y las multas hasta un 80%.

“La regularización abarca deudas generadas hasta el 30 de noviembre de 2019, es decir, todas las deudas por periodos no prescritos. En paralelo tenemos el plan de pagos habitual y permanente, pero lógicamente no tiene los beneficios de esta moratoria, que tiene que ver con la reducción de intereses, multas e intereses de financiación muy por debajo de los valores de mercado. Esa es la diferencia entre lo que finaliza el miércoles y lo que va a continuar en vigencia”, detalló el titular de la API, Martín Ávalos.

Por otro lado, el funcionario explicó que “la particularidad de esta iniciativa es que beneficia no solo a la provincia, sino también a municipios y comunas, a quienes se coparticipa el 60 por ciento de lo recaudado en materia de Impuesto Inmobiliario, el 100 por ciento de patente, y casi el 14 por ciento de Ingresos Brutos”. Y completó: “Diría que casi el 75 por ciento de lo recaudado en materia de Régimen de Regularización está orientado a beneficiar a municipios y comunas”.



CONSULTAS

* API Regional Santa Fe: 0800 888 3722.

* API Regional Rosario: 0800 555 6672.

* Divisional API Buenos Aires: (011) 4331-5177 / 5183.